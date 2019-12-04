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基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市府今天在衛生福利部基隆醫院員工宿舍成立第四間日照中心，提供失能及失智者，白天可由家人或交通車接送到日照中心，透由專業護理師、社工及照顧服務員等人力提供生活照顧、體能訓練等課程活動，晚上子女下班了，再將長輩接回家享受家人關懷。

為因應高齡世代來臨，積極配合中央推展一區一日照的長照政策，今天下午2時，社會處長吳挺鋒、副處長駱文章、信義區區長吳國偉及仁愛區、信義區多名里長，出席衛生福利部基隆醫院設置的日照中心進行揭牌儀式。

吳挺鋒說，截至10月底止，全市人口數36萬9055人，65歲以上老年人口6萬324人，占全市人口16.35%，且高於全國平均值15%。信義區為基隆各區老化比例第四高。基隆老人人口迅速成長，加上山多平地少的空間限制，為普及地方長照資源，能在有限的土地資源上，新增一處社區式服務長照機構，實屬難得可貴。

其他3間已成立的日照中心有市立醫院及2家士林靈糧堂在中正區、七堵區設置的「小規模多機能服務」日照中心。

為強化失能長輩的照顧，提供家屬多元不同、且在地近便的服務方式可以選擇，市府積極鼓勵相關法人來推展社區式服務類的長照機構，部基醫院揭牌的「日間照顧服務」，就是提供失能及失智者，白天可由家人或交通車接送到日照中心，透由專業護理師、社工及照顧服務員等人力提供生活照顧、體能訓練等課程活動，晚上子女下班了，再將長輩接回家享受家人關懷。　　

而民眾較為陌生的「小規模多機能服務」，就是提供失能及失智者日間照顧服務外，同時，也可結合居家服務、臨時夜間住宿等多元項目，讓同一組照顧人力陪伴同一組失能者，以落實社區照顧精神，讓長照不再是一個人的負擔。

吳挺鋒指出，衛生福利部基隆醫院附設的日照中心，與市立醫院同位於信義區轄內，也同屬醫療院所提供純日照服務性質，更是基隆市第四間社區式服務類長照機構，每日可提供30人規模的照顧服務。該中心位於田寮河景第一排，有極佳視野及明亮光線，1樓為社區復健中心，2樓為日間照顧中心，整棟屬於多功能長照社區式服務，讓長輩在舒適的環境受到完善照顧，並可滿足照顧家庭的需求。

基隆第4間日照中心位部基員工宿舍今天揭牌，位田寮河景第一排可說是「五星級」。圖／...
基隆第4間日照中心位部基員工宿舍今天揭牌，位田寮河景第一排可說是「五星級」。圖／基隆市政府提供
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基隆第4間日照中心位部基員工宿舍今天揭牌，位田寮河景第一排可說是「五星級」。圖／...
基隆第4間日照中心位部基員工宿舍今天揭牌，位田寮河景第一排可說是「五星級」。圖／基隆市政府提供
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基隆第4間日照中心位部基員工宿舍今天揭牌，位田寮河景第一排可說是「五星級」。圖／基隆市政府提供
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基隆第4間日照中心位部基員工宿舍今天揭牌，位田寮河景第一排可說是「五星級」。圖／基隆市政府提供
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基隆第4間日照中心位部基員工宿舍今天揭牌，位田寮河景第一排可說是「五星級」。圖／基隆市政府提供
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基隆長照失智

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