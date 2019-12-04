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全國只有這個縣市慶祝農曆年 懷抱元寶的鼠年紅包亮相

2019-12-04 15:59聯合報 記者戴永華／即時報導

縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元...
縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元寶，還端坐在元寶上，充滿喜氣，開放民眾申購生肖紅包，但生肖屬「鼠」可免費索取。圖／文化局提供
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全國只有在宜蘭每年都舉辦農曆年慶祝活動，縣府今天公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元寶，還端坐在元寶上，象徵新的一年財源廣進。明天開放民眾申購生肖紅包，但生肖屬「鼠」可免費索取。

文化局表示，歡樂宜蘭年是全國歷史最悠久且唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動，舉辦至今已27年，縣政府今天對外發表以「鼠慶豐年」為主題的鼠年紀念紅包與春聯，象徵宜蘭年系列活動起跑了。

每年最受民眾期待的生肖紀念紅包，今年主視覺意象的老鼠不僅手拿金元寶，還端坐在元寶上，象徵新的一年財源廣進、富貴滿堂；還特別以紅包結合存錢的概念，設計為存錢筒，民眾可以動手DIY，為自己摺出喜氣洋洋的存錢筒，並以「老鼠懷抱金元寶」傳達存「第一桶金」的意義。

本月5日起至1月17日，民眾可以到宜蘭縣政府文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創產業園區現場訂購生肖紅包，或透過網路http://2020yilanyr.hiweb.tw/、電話及傳真訂購，申購數量99份以內，每份40元，申購達100份以上，每份優惠35元。

縣長林姿妙表示，今年歡樂宜蘭年的場地輪到丟丟噹森林廣場舉辦，園區將充滿濃厚傳統年節氛圍，在場地造景上運用飯春花年樹及燈飾，營造宜蘭特色的年節氛圍外，將邀請藝術家走入12鄉鎮，指導社區民眾與外籍學生一起來剪紙、版畫拼出門神造景藝術，共同體驗過年習俗文化。

接著還會有一系列活動，重頭戲是1月24日除夕夜，縣府邀請民眾一起來丟丟噹森林廣場欣賞演出、玩遊戲、參加起爐祈福、趕年獸及跨年倒數拿紅包，共度熱鬧溫馨的跨年夜。

生肖屬鼠的民眾可免費索取生肖紅包，鼠年春聯則提供民眾免費索取，索取地點為宜蘭縣政府文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創產業園區。

縣府今天公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，縣長林姿妙發放生肖紀...
縣府今天公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，縣長林姿妙發放生肖紀念紅包給長輩。圖／文化局提供
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縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元...
縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元寶，還端坐在元寶上，充滿喜氣，開放民眾申購生肖紅包，但生肖屬「鼠」可免費索取。圖／文化局提供
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縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元...
縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元寶，還端坐在元寶上，充滿喜氣，開放民眾申購生肖紅包，但生肖屬「鼠」可免費索取。圖／文化局提供
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縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元...
縣府公布「2020歡樂宜蘭年－鼠慶豐年」生肖紅包暨春聯，圖案中的老鼠不僅手拿金元寶，還端坐在元寶上，充滿喜氣，開放民眾申購生肖紅包，但生肖屬「鼠」可免費索取。圖／文化局提供
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紅包文創產業文化局

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