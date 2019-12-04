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單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46中央社 基隆市4日電

基隆一名單親媽媽賣地瓜獨自撫養2名兒子，她的女兒則在寄養家庭，她想努力賺錢把女兒...
基隆一名單親媽媽賣地瓜獨自撫養2名兒子，她的女兒則在寄養家庭，她想努力賺錢把女兒接回來。 聯合報系資料照片／記者羅建旺攝影
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基隆一名單親媽媽離婚後獨自扶養2名兒子，女兒則在寄養家庭，為了照顧1歲半小兒子，最近在中船路擺攤賣地瓜，收入雖不多，但她說，「我要努力賺錢，讓女兒能回到身邊」。

育有3名子女的34歲林姓女子，去年4月離婚後，就讀小學六年級的大兒子和1歲半小兒子由她照顧，女兒則在寄養家庭。林女一直想自食其力，無奈小兒子頭蓋骨癒合較慢，恐有發育遲緩問題，龐大的生活壓力及小孩醫療支出，加上求職碰壁，只能尋求外界協助。

林女迫於無奈有時必須領取物資生活，曾在排隊時有人對她訕笑，一度讓她灰心喪志，在臉書（Facebook）網友鼓勵下，10月間向人安基金會基隆平安站報名「給魚給竿，拉人一把」烤地瓜謀生方案，她說，「為了孩子，我要努力工作，不僅要證明自己能謀生，更想爭取讓女兒回到身邊」。

人安基金會基隆平安站長周泉宥表示，林女一開始窮到沒錢搭公車到平安站學習烤地瓜，11月中終於籌出車資，不過，當時她身上也只有新台幣100元，令人心疼。

為了學烤地瓜技術，林女曾不慎被高溫的噴槍口燙傷，也曾被放置地瓜的彈簧彈出灼傷，手腕、手臂等處傷痕累累，新舊傷不斷，林女說，再痛也要咬牙忍著，回家擦藥也不敢哭，怕大兒子看到會難過。

經過訓練後，林女烤地瓜技術總算有初步成果，如今，她每天上午7時許就要出門，有時還需頂著寒風大雨，大老遠背著襁褓中的孩子，搭公車到平安站展開一天準備工作。

林女說，有時一天賣不到1000元，最好也只有約1500元，但有名計程車司機時常來光顧，雖然只是一句簡單的「妳辛苦了」，對她來說卻是最好的鼓勵，「我要更努力，把最好的地瓜賣給客人」。

周泉宥指出，人安基金會輔導貧困弱勢婦女，為了幫助清寒的單親媽媽，提出烤地瓜謀生方案，提供免費生財器具，包括瓜車、木炭等及3袋共150台斤地瓜，並教導地瓜媽媽經營方式及烤瓜技術，讓她們能依靠這項專長開始全新人生。

寄養家庭基隆

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