影／挑戰全國最大 羅東1200個紅燈籠將組4樓高巨大燈塔

2020羅東迎春，宜蘭縣羅東鎮公所將在羅東夜市旁的中山公園廣場，打造一座號稱全國最大燈籠塔，高達12公尺，約4層樓，使用1200個直徑45公分到60公分的大紅燈籠組成。

1200個紅燈籠都以手工彩繪，個個有不同主題，羅東鎮長吳秋齡、代表會主席李錫欽等多人，今天到公正國小，加入手繪行列。

而除公正國小，參與創作的還有羅東國小、北成國小、成功國小、竹林國小、國華國中、東光國中、羅東國中等共8所學校，上千名學生。

鎮公所指出，2020羅東迎春主燈以「羅東迎春，鼠年吉祥」為名，這1200顆將組成巨大燈籠燈飾，結合童趣與新年場景，挑戰全國最大座燈籠塔。

巨大燈籠塔預計1月18日展出到3月1日。

除中山公園，鎮公所還將在羅東鎮興東路、鎮公所前等重要路段，裝設春節燈飾迎賓，營造不同以往的新年布置，吸引更多觀光客前來羅東。

鎮長吳秋齡表示，農曆過年到羅東，可欣賞迎春主燈，還可以順道走訪羅東夜市，看得妙、吃得巧、過得好。