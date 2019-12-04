傅爾布萊特外師前進偏鄉 用遊戲帶原民學生學英文

花蓮縣偏鄉小校多，縣府為提升學生英語學習興趣和能力，3年前邀請傅爾布萊特計畫的美籍英語教學助理（ETA）到花蓮協助英語教學。10名ETA近日前進南區永豐國小，以感恩節故事搭配遊戲，讓學童們樂在英語學習中，不只學生，連校內老師都覺得大有收穫。

由鄧郭紫紅博士率領的傅爾布萊特教學團隊的10名ETA外師，本月1日來到富里鄉永豐國小，舉辦「秋日盛宴」英語營，除了校內20多名學生，還有畢業生得知此事，返校參加活動。

外師團隊精心設計課程，以感恩節故事結合節慶英語詞彙學習，並搭配遊戲活動與勞作，還設計闖關活動貼紙，打造沉浸式的教學環境，讓學生從體驗異國文化中，學習英語。

學校英語老師黃郁璇說，外師帶來許多難得的「在地經驗」，像是美國人在過節時會用瓠瓜當球，玩推倒水瓶的遊戲，也有類似台灣放天燈的儀式，非常有趣，孩子們透過遊戲學英語，十分投入。

永豐國小的學生以阿美族為主，學生們不只學英文，也教外師用原住民語打招呼，互相分享族群文化，是非常珍貴的文化交流。

教導主任陳麗娟說，這次是透過教育處媒合，申請到計畫營隊，除了外師，學校也提供校內英語教師協同課程；為了感謝外師，校方準備學童藍染作品、在地農作銀川玄米茶及玉里羊羹等特產，希望外師們能感受到學校和學童的熱情。