饒慶鈴深夜關懷街友 啟動「低溫關懷街友機制」

相關新聞
影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地2019-12-03 20:05
中央重啟花東快評估 花縣府：立即環評莫淪選舉支票2019-12-03 17:34
想出國圓夢嗎？ 宜蘭補助文創青年出國交流最高10萬元2019-12-03 16:55
冷氣團報到 人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包2019-12-03 15:58
影／基隆山藥大餐來了10創意菜 優惠價餐券後天開賣2019-12-03 15:31
影／宜蘭罕見！二結王公廟過火將踩過萬斤炭火堆2019-12-03 12:20
影／農漁產品申請產銷履歷1萬5千元 陳吉仲：政府吸收2019-12-02 23:30
宜蘭創意料理達人賽…12支入圍 14日決賽2019-12-02 23:19
基隆新市政大樓 規畫費過了2019-12-02 23:12
基隆市公車虧損連連 議會砍掉86條1000萬學生專車補貼2019-12-02 22:22
宜蘭真功夫「創意料理達人」登場 力邀米其林名廚代言2019-12-02 21:12
游錫堃以「宜蘭精神」返鄉催票 目前民調雖贏但贏不多2019-12-02 20:53
台法料理PK賽 米其林星級主廚最愛花蓮馬告2019-12-02 19:01
熱門文章
大巨蛋商場、影城棟退縮106坪 議員酸：北市府撐5年 柯換來面子2019-12-03 00:30
踢爆未查驗就偷跑營運 王世堅罵「World Gym成了細菌」2019-12-03 13:06
竹市稅務局推動物園馬卡龍月曆 12月5日起憑發票兌換2019-12-03 14:09
南投仁愛平靜吊橋升級2.0 鋼構設計汽車也能走2019-12-03 07:33
桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地2019-12-03 20:06
台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐2019-12-03 17:17
嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診2019-12-03 15:58
環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力2019-12-03 22:02
林家花園蝶舞光綴光雕秀 陪你浪漫過耶誕、情人節2019-12-03 07:32
竹市議會通過市府明年度總預算案 歲出共刪減7千萬元2019-12-03 15:30
防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處2019-12-03 20:07
留言