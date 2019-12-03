饒慶鈴深夜關懷街友 啟動「低溫關懷街友機制」

2019-12-03 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／即時報導



全台氣溫驟降！台東今晚溫度也降到攝氏19度，縣長饒慶鈴夜巡露宿街頭的街友，送上禦寒衣物及食物，並啟動「低溫關懷街友機制」，必要時將請街友入住人安基金會等庇護所防寒保暖。

饒慶鈴晚上10點多隨同縣府社會處人員，前往市區日光橋、公車轉運站等街友常棲宿場所，探視街友並提供衣物、手套及泡麵等各式禦寒物資，不少已入睡的街友，看到縣長出現關懷他們，都感到意外，也很感心。