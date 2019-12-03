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饒慶鈴深夜關懷街友 啟動「低溫關懷街友機制」

2019-12-03 23:59聯合報 記者尤聰光／即時報導

全台氣溫驟降！台東今晚溫度也降到攝氏19度，縣長饒慶鈴夜巡露宿街頭的街友，送上禦寒衣物及食物，並啟動「低溫關懷街友機制」，必要時將請街友入住人安基金會等庇護所防寒保暖

饒慶鈴晚上10點多隨同縣府社會處人員，前往市區日光橋、公車轉運站等街友常棲宿場所，探視街友並提供衣物、手套及泡麵等各式禦寒物資，不少已入睡的街友，看到縣長出現關懷他們，都感到意外，也很感心。

饒慶鈴親切地與街友噓寒問暖，也叮嚀街友們天氣變冷，要注意自己身體狀況，不要受寒，同時請街友如有需要，可以直接到人安基金會或其他民間社團庇護所，尋求協助安頓。

台東今晚氣溫降到攝氏19度，縣長饒慶鈴（左二）夜巡關懷露宿街頭的街友，送上禦寒衣...
台東今晚氣溫降到攝氏19度，縣長饒慶鈴（左二）夜巡關懷露宿街頭的街友，送上禦寒衣物及食物。記者尤聰光／翻攝
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街友饒慶鈴保暖

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