寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市長林右昌今天請假，但晚間他在臉書貼文指出，大陸零氣團影響，低溫特報，今晚的天氣越來越冷，市政府社會的社工，已經啟動了街友的低溫關懷，同時在此呼籲農漁產業者注意防範低溫。

林右昌在臉書說，大陸冷氣團影響越晚越冷，請大家小心著涼，晚間低溫特報，請大家記得外出時記得穿戴防寒衣物及口罩，做好頭頸部及四肢保暖，我們市府的社工，也已經啟動了街友的低溫關懷；同時在此呼籲農漁產業者注意防範低溫。

由於今天12月3日是國際身心障礙者日，林右昌也特別和大家分享，之前他向基隆市肢體新生協會購買的手作葫蘆小夜燈，剛好今天也送到他的辦公室，因為是手作，所以每一個造型都不同，正好以此概念在在今天呼籲大家，「尊重差異、用愛包容，讓我們一起用這份心意，暖化寒冷的天氣」。

氣象局指出，昨晚起北部及東北部氣溫驟降。基隆市政府社會處長吳挺鋒說，寒流特報來，市府會啟動送街友送暖關懷機制，針對街友易出現熱點巡訪，會送熱食、泡麵等，因基隆多雨，還會加送1件雨衣防雨防寒。另外，如果有發現路倒會協助通報送醫，如果街友沒地方住，會送到遊民收容中心安置，避免在街頭挨餓受凍。