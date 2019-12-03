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台東老農種稻用國寶魚棲地溪水 米王揚威日本

2019-12-03 19:16中央社 台東縣3日電

台東縣「美國伯仔」的水稻田已收割，他彎下腰拿起一塊土說，「就是這種黏土種稻最好」，再配合國寶魚棲地新武呂溪的第一口出水，讓他的米不僅拿下全國冠軍，還打敗日本人。

台東縣池上鄉87歲的稻農謝美國，友人稱他「美國伯仔」。他從小至今未曾參加過任何稻米比賽，也沒拿過獎項。今年8月在池上鄉農會人員勸進下，首次參加全國稻米比賽初賽，一鳴驚人，以90.98分的全國紀錄，拿下台東縣冠軍。

接著9月代表台東縣參加全國「台灣稻米達人冠軍賽」複賽，一舉拿下有機米組全國冠軍。

日前在農委會的鼓勵，「美國伯仔」帶著池上米的使命到日本參賽。昨天傳回消息，指他獲得日本「米．食味分析鑑定國際大會」金賞獎，讓池上米這塊招牌發亮發光。

今天上午，台東縣長饒慶鈴及池上鄉農會、池上鄉公所、立委劉櫂豪服務處人員都前往謝家恭喜。

謝美國說，從小種稻，從未想過要參加比賽，現在都87歲了，應給年輕人機會，但農會輔導員說他種的稻很好，「一直催我去比賽」，便首次參加次比賽。

外界好奇，如何種出第1名的米。謝美國表示，「天時和地利」。

「美國伯仔」還帶著中央社記者前往他的水田，一探究竟。「美國伯仔」的水田在池上鄉與海端鄉交接的初來大橋、中央山脈山腳下新武呂溪旁，水稻田已經收割翻土。

「美國伯仔」穿著皮鞋踏入田裡，他彎腰拿起一塊土說，這是黏土，是種稻最好的土；如果拿起來會碎掉的土，就不是好土。

他轉身指著中央山脈表示，除了土質好，還有水清，海拔3千公尺的山水，從新武呂溪上游匯集到下游，他的田就在水圳取水口處，「我的稻子喝的是新武呂溪的第一口水，和國寶魚喝相同的水」。

新武呂溪被劃為高身鯝魚保護區，高身鯝魚是台灣特有種，被稱為國寶魚，是台灣河川水質生物指標魚類。根據環保署出版的「利用魚類指標判定河川汙染等級流程圖」，國寶魚出現的流域是未受汙染的最高等級。

除了土好、水好外，「美國伯仔」說，還有空氣好，台東沒有工業汙染，且他的水田在山腰下，冬天很溫暖，夏天有落山風很涼，水稻的生長條件很舒適。

「美國伯仔」表示，種稻種久了，何時缺水，何時缺肥，自然就會感覺出來，稻子就會跟著種得好。

池上鄉建興碾米廠負責人梁正賢指出，這次日本食味鑑定大賽，有1、2千人參加，第一輪由機械評鑑，入圍的是特A；進入特A後，就由評審用吃的選出「金賞獎」。

得知老前輩「美國伯仔」過關斬將，民國93年、台灣第一屆米王邱垂昌表示，「美國伯仔」以87歲高齡為池上米拉出紅盤令後輩感佩，除向「美國伯仔」賀喜，也要向「美國伯仔」學習活到老學到老、做到老的精神與毅力。

邱垂昌說，當年池上米曾連拿3年全國第冠軍已是空前絕後，如今再加金賞獎的冕皇冠，就是池上米永續傳承的最佳寫照，「尤其87歲老先生還在第一線為池上米打拚，怎能說消費者不幸福？」。

「美國伯仔」指出，如果沒有死，3年後就要退休了，因為那時候已經90歲了，能再看到大家就很高興了。

台東國寶稻米

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