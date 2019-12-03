中央重啟花東快評估 花縣府：立即環評莫淪選舉支票

2019-12-03 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／即時報導



交通部將重啟花東快速道路可行性評估，花蓮縣府今天下午發出聲明稿，表示距離大選只剩30多天，縣民憂心是否又成「空頭支票」？呼籲中央正視花蓮聯外交通的重要性，立即啟動花東快環評。

立法院交通委員會昨天審查花東快速道路建設特別條例草案，會中通過民進黨立委葉宜津等朝野立委的臨時提案，交通部將重啟花東快道路速計畫的可行性評估。

花東快由花蓮縣吉安鄉到台東縣卑南鄉，總長度約160公里，早在馬英九時期就曾進行過可行性評估，當時交通部估計建設經費約需700到1000億元，認為效益不顯著，不宜推動，如今選前突然拋出重啟評估，引發聯想。

花蓮縣府發言人、副秘書長張逸華今天說，縣長徐榛蔚在立委任內，以及前縣長傅崐萁時代，都力推花東快速道路、蘇花改二期，就是想為花蓮人爭取一條安全回家的路，卻在選前30多天才獲中央回應，「花蓮人心中不免存疑，是否又要變成空頭支票？」

他說，蔡政府3年前就承諾要優先解決花蓮對外的交通問題，到現在花東快速道路提案仍在立法院沉睡快4年，縣府呼籲中央兌現「東部交通建設優先」的承諾，重視花蓮縣民生命財產安全，勿淪為選舉空頭支票。