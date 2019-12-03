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搶救老樹費盡千辛萬苦 樹王茂盛展現生命力

2019-12-03 17:12中央社 花蓮縣3日電

花蓮海岸山脈山腳下的怡園，園區內有一棵被雀榕寄生在上的楠樹，樹齡約300年，是園區內的「樹王」，這是怡園主人陳勝德20多年前從機械怪手中搶救回來的老樹。

陳勝德、陳義豐父子過去從事畜牧養殖業，有感台灣因土地過度開發，老樹被機械怪手連根拔起，失去原有自然生態，在事業轉型為旅宿業後，開始執行「留容路樹」計畫。20多年間，怡園13公頃的土地上種植了從全台各地搶救回來3000多棵老樹。

陳義豐接受中央社記者訪問表示，目前園區內有72品種的樹木，包括台灣原生種的雨豆樹、阿勃勒、印度紫檀、赤桐、苦楝、茄冬及大葉欖仁等。其中樹王是一棵楠樹、樹上有雀榕寄生，雖經歷颱風、雷劈，但仍長得十分高大、茂盛。

「這棵樹是父親歷經千辛萬苦、耗費約新台幣百萬元才救回來的」陳義豐說，這棵楠樹原本生長在花東海岸公路蕃薯寮的路旁懸崖邊，當年他父親南來北往做生意，經常在這棵楠樹下休憩、吃便當。

後來因為公路拓寬必須砍除這棵楠樹，陳勝德不忍老樹命運終結，決定自行挖回移植。於是找來3台大吊車，其中2台在旁吊住老樹，另一台吊著怪手垂降到懸崖下方挖掘根部。

為了儘量保持老樹的原貌，原本只要1小時的車程竟花了一整天24小時才把老樹帶回來。因為樹木放在板車上，但沿途須經過多個隧道，因此必須一點一滴的修剪枝枒好讓老樹能夠通過；若遇到電線會勾住枝葉，就由工作人員用木桿把電線撐高。

怡園經理張慕絜說，這棵楠樹移植回園區曾是壽豐鄉平地最高的樹，2005年強烈颱風龍王侵襲時被颳倒；後來挖了3米深的坑、再用水泥圍成一圈基座保護，上方還用鋼索拉住老樹固定，讓它能穩健生長。如今樹高已有16、17公尺，樹圍要好幾個人才能環抱。

颱風台大

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