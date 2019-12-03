想出國圓夢嗎？ 宜蘭補助文創青年出國交流最高10萬元

2019-12-03 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



想出國圓夢嗎？財團法人蘭陽文教基金會與宜蘭縣政府文化局舉辦「蘭陽青年圓夢計畫—文創青年起飛．圓夢去！」今天起跑，即日起到明年2月20日徵件，預計甄選6到8位文創青年出國築夢，鼓勵宜蘭青年創意發想，透過參與國際交流，將圓夢種子散播世界各地，同時為宜蘭的文創產業挹注新動能。

「蘭陽青年圓夢計畫」前兩屆共甄選12位圓夢種子出國，分別前往日本、馬來西亞、荷蘭、以色列、香港、新加坡及美國等國進行1個月以上研習交流，回國後發表成果。「第三屆蘭陽青年圓夢計畫」獎助對象18到45歲，宜蘭縣籍或是居住宜蘭1年以上，且無兵役或限制出國者，獎助金額最高10萬元，申請計畫內容需要設定圓夢目標，並提出在出國期間可以幫助推廣宜蘭文化的具體作法。

今年與前兩屆最大不同是聚焦「文創」為主題，徵件目標鎖定文化創意、藝文交流、文化觀光等與文創產業相關議題，回國後並將在中興文創園區舉辦成果分享會。

縣長林姿妙今天在圓夢起跑記者會中，感謝在地企業名牌食品股份有限公司連續三屆贊助活動。名牌食品執行董事陳冠宏表示，悅氏礦泉水宜蘭在地經營30多年，向來重視員工教育強化文化底蘊，和「蘭陽青年圓夢計畫」的目標不謀而合，他勉勵青年朋友到世界各地探索，把文創帶回宜蘭，也讓世界有機會看見台灣、宜蘭。

第一屆圓夢種子方子維也到場分享成果，兩年前他透過「到日本把農村找回宜蘭」圓夢計畫，將日本農村生活經驗帶回宜蘭，發現農業也可以搞文創。從小在菜市場長大的方子維，現在回鄉種稻，將菜市場變身觀光景點，他穿起阿公竹紗內衣、摺起西裝褲腳、腳空橘色拖鞋，帶著來自世界各地的遊客逛「宜蘭菜市場」，品嘗傳統美食與體驗在地文化。