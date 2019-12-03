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見證東部體育發展史 米崙高爾夫球場招待所獲登錄古蹟

2019-12-03 16:54聯合報 記者王燕華／即時報導

花蓮高爾夫球場是全台第二老的高爾夫球場，球場內有棟日據時期的俱樂部招待所，低調存在84年，當年設計以日式木桁架支撐西洋巴洛克式的圓弧形屋頂，不但具建築美學，更見證台灣東部體育運動史，昨獲縣文化局登錄，成為花蓮第19個縣定古蹟。

「米崙高爾夫球場招待所」建於1935年，如今由承租高爾夫球場的高仕高爾夫公司作為倉庫使用，少為人知，連提報人、花蓮文史工作者葉柏強都是從友人口中，才得知這棟招待所竟然還存在。

葉柏強說，「花蓮港高爾夫球俱樂部」已有91年歷史，是台灣東部第一座、也是全台第二座高爾夫球場。米崙高爾夫球場招待所不僅是台灣目前唯一日據時期留存至今的高爾夫球場建築，也曾充當海軍東部防衛指揮部，充分反映東台灣體育運動史的發展歷程。

他認為，招待所不僅具高度歷史價值，建物採鋼筋混凝土構造，以日式木桁架支撐西洋巴洛克式的圓弧形屋頂，在當時是相當前衛的設計，也表現出日據時期的營造技術特色。雖然圓弧形屋頂因颱風受損，其餘建物整體保存還算完整，若能依原貌修復，可為台灣體育史留下珍貴見證。

花蓮縣文化局經過文資審議等程序，昨天將「米崙高爾夫球場招待所」登錄為縣定古蹟。縣議會教育小組召集人李秋旺、縣議員吳建志、林宗昆，今會同文化局副局長曾之妤及葉柏強等人現勘，非常重視此事的老縣長吳水雲也到場，他與葉柏強都建議可修復作為高爾夫博物館或體育博物館使用。

文化局表示，花蓮高爾夫球場土地為國有，現由縣府教育處管理，3年前委外經營，不過，米崙高爾夫球場招待所的建物產權，仍屬前經營單位花蓮高爾夫俱樂部，因該俱樂部欠稅，這棟建物已遭法拍，但不減損其文化資產價值，登錄為縣定古蹟後，將協助產權單位向文化部申請經費做研究調查，並協助產權單位善盡管理之責。

花蓮米崙高爾夫球場招待所，獲縣府登錄為縣定古蹟。記者王燕華／攝影
花蓮米崙高爾夫球場招待所，獲縣府登錄為縣定古蹟。記者王燕華／攝影
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花蓮縣議會教育小組召集人李秋旺（左），與縣議員林宗昆（右3）吳建志（右2），今與...
花蓮縣議會教育小組召集人李秋旺（左），與縣議員林宗昆（右3）吳建志（右2），今與老縣長吳水雲（右4）前往現勘。記者王燕華／攝影
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花蓮米崙高爾夫球場招待所當年設計外觀很有前衛感。圖／文化局提供
花蓮米崙高爾夫球場招待所當年設計外觀很有前衛感。圖／文化局提供
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文化局體育日據時期

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