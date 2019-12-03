宜蘭縣府獎助青年出國研究文創 最高10萬元

2019-12-03 16:25 中央社 宜蘭縣3日電



「第三屆蘭陽青年圓夢計畫」今天起受理申請，凡是宜蘭縣籍或是居住在宜蘭縣境內1年以上、18到45歲民眾都有機會申請到國外研究文創，宜蘭縣政府獎助金最高新台幣10萬元。

宜蘭縣文化局今天上午在縣府大廳舉辦「文創青年起飛．圓夢去！第三屆蘭陽青年圓夢計畫起跑」記者會，會中由縣長林姿妙宣布這項獎助計畫從即日起到明年2月20日受理申請，預計甄選出6到8名對文創有興趣的民眾出國築夢。

林姿妙致詞時說，為強化青年國際視野及競爭力，並結合在地資源發展文創產業，財團法人蘭陽文教基金會與宜蘭縣政府文化局過去已共同主辦過兩屆「蘭陽青年圓夢計畫」，甄選出12名青年出國圓夢，分別前往日本、馬來西亞、荷蘭、以色列、香港、新加坡及美國等國家或地區，訪問與研究和宜蘭共同關心的相關主題，期間至少1個月，圓夢青年回國後各自舉辦回饋成果發表會，分享並展現種子的力量。

宜蘭縣文化局表示，這次獎助從原本的年滿18歲到39歲，擴大到18到45歲（民國91年次至64年次出生），且是宜蘭縣籍或是居住在宜蘭縣境內一年以上的住民，並無兵役問題或限制出國者，獎助金額最高10萬元。

此外，這次出訪研究主題希望聚焦以「文創」為主題，目標鎖定文化創意、藝文交流、文化觀光等與文創產業相關議題，回國後可在中興文創園區舉辦成果展及分享會，並提出可以幫助推廣宜蘭文創產業的具體創意作法。