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冷氣團報到 人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包

2019-12-03 15:58聯合報 記者游明煌／即時報導

冷氣團報到，人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包。圖／基隆平安站提供
冷氣團報到，人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包。圖／基隆平安站提供
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今年入冬首波冷氣團來臨，各地氣候溫差大，基隆靠海，入夜低溫，因應低溫來襲，人安基金會基隆平安站昨晚啟動防寒關懷機制，晚間巡訪發現有不少街友仍睡火車站附近，夜訪鎖定基隆火車站南站街頭夜訪，發送熱食、泡麵及暖暖包等保暖物資。

人安基金會基隆平安站長周泉宥指出，由於許多街友皆為臨時工，早晨需到基隆火車站排隊上工，加上收入不穩定，只好選擇露宿火車站周邊，以方便隨時上工。昨天到今天凌晨志工的夜訪，鎖定基隆火車站南站街頭夜訪，發送熱食、泡麵及暖暖包等保暖物資。

基隆平安站志工昨晚訪視發現，昨晚氣溫驟降，街頭仍有不少街友露宿，僅用紙箱、報紙保暖。志工也告知街友，人安將於低溫達15度以下時，點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿，供街友避寒，避免憾事發生，啟動防寒機制，加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。

人安基金會平日於全台20個服務據點，提供防飢、防寒、防病、工作轉介等服務，民眾可支持平安站租金、水電瓦斯、熱食等常年服務經費，讓服務不間斷，幫助這群「窮苦人」，感受溫暖，重返社會，愛心專線：（02）24273323，劃撥帳號：1994-9502（戶名：人安基金會）。基隆平安站地點：基隆市中正區中船路七巷59號。

冷氣團報到，人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包。圖／基隆平安站提供
冷氣團報到，人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包。圖／基隆平安站提供
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冷氣團報到，人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包。圖／基隆平安站提供
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基隆街友火車站

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