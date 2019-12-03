冷氣團報到 人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包

2019-12-03 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



冷氣團報到，人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包。圖／基隆平安站提供 分享 facebook 今年入冬首波冷氣團來臨，各地氣候溫差大，基隆靠海，入夜低溫，因應低溫來襲，人安基金會基隆平安站昨晚啟動防寒關懷機制，晚間巡訪發現有不少街友仍睡火車站附近，夜訪鎖定基隆火車站南站街頭夜訪，發送熱食、泡麵及暖暖包等保暖物資。

人安基金會基隆平安站長周泉宥指出，由於許多街友皆為臨時工，早晨需到基隆火車站排隊上工，加上收入不穩定，只好選擇露宿火車站周邊，以方便隨時上工。昨天到今天凌晨志工的夜訪，鎖定基隆火車站南站街頭夜訪，發送熱食、泡麵及暖暖包等保暖物資。

基隆平安站志工昨晚訪視發現，昨晚氣溫驟降，街頭仍有不少街友露宿，僅用紙箱、報紙保暖。志工也告知街友，人安將於低溫達15度以下時，點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿，供街友避寒，避免憾事發生，啟動防寒機制，加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。