影／基隆山藥大餐來了10創意菜 優惠價餐券後天開賣

2019-12-03 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市山藥大餐將在14日晚間在基隆港海產樓登場，席開100桌，後天（5日）在市政府產發處及市農會推廣部現場報名，不接受網路報名及預約，每人限購2桌，額滿為止。每桌市價5千元，民眾只需繳4500元，優惠500元。

市農會今天舉行山藥大會記者會，山藥大餐料理餐會時間為14日晚間6點，地點在信二路基隆港海產樓，5日上午9時到下午3時報名，報名地點在市政府產發處農林行政科（信二路301號3樓），電話（02）24249414；基隆市農會推廣部（七堵區明德一路149號），電話（02）24654244。

山藥大餐共10道菜，10人份量，有山藥白玉捲雙併、生菜山藥小吻魚、山珍海味、山藥蒸鮮魚、山藥燉烏骨雞湯、紅糟鰻併山藥米糕、山藥酥併香蔥派、山藥佐蒜泥蝦粄條、琉璃翡翠、山藥炒牛柳，另有甜點及茶飲。

市府產發處長林青海說，10道菜都有山藥料理，此次的菜色把山藥的新鮮及脆度融入，更有海鮮的美味，兩處報名地點各有50桌名額，報名要快，往年多是秒殺。市府推廣農友種植，每年面積都有增加，今年約有7.5公頃的的種植面積。

市農會理事長余松次表示，基隆山藥很有名，較綿又有脆度、嚼勁，很鮮甜，涼拌就很好吃。很多民眾吃起來都說，比日本的還好吃。農會鼓勵農友朝友善耕作方式栽種，讓消費者吃起來更安心，今年推出山藥大餐讓民眾品嘗，也推廣基隆山藥。