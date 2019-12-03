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影／「這不是蛋糕、漢堡」 社大成果展黏土好想咬一口

2019-12-03 14:17聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆社區大學為慶祝成立20周年，今天上午起在文化中心舉行有一系列的活動，副市長林永發參加開幕記者會，社大大師劉鳳珠展示的黏土作品維妙維肖，有蛋糕、漢堡、冰淇淋等，讓現場民分不清楚真假，還有民眾說「生日蛋糕看起來好好吃，拿刀子來切」。

今天社大的劉鳳珠老師、李麗雲老師，分別帶來黏土與蝶谷巴特DIY，讓市民朋友發揮藝術天賦，將作品與生活小物結合，讓「美」感隨時可見，讓民眾驚豔黏土可以做得這麼細緻的紋路出來。

劉鳳珠說，蛋糕、漢堡、冰淇淋是最近的作品，要把蛋糕上的各式各樣的水果樣子做出來很不容易，民眾看了都說好想咬一口。

林永發說，基隆社大這20年來透過教學課程等，在社區帶動公共參與，從展場的看板可以看到20年來走過的點點滴滴，為社大奉獻的人物等，希望把成果跟大家分享，教育部也在最近通過社區大學發展條例，讓社大有了更明確的定位，除了現場的人物大事記展覽及DIY課程，還有精彩的系列活動，希望大家一起來共襄盛舉，更希望大家都能支持社大，讓社大繼續為大家服務。

市府教育處表示，藉由回顧與展望活動拉開序幕，回憶社大如何乘載市民朋友的學習夢想，並逐步踏實地完成願望、趣談社大如何協助鄰近社區發展，鼓勵學員參與公共事務等，更歡迎市民朋友加入社大一起策畫未來。

教育處指出，系列活動包括課程及人物大事記展覽（3到6日，9:30文化局1樓大廳）、音樂創作分享會（3日，19:00演藝廳）、公民論壇（4到6日，19:00文化中心第一會議室）、舞藝創作展演（7日，19:00演議廳）及嘉年華（8日，9:00文化中心1樓大廳）。

「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
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「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
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「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
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「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
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「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
「這不是蛋糕、漢堡」，社大成果展黏土好想咬一口。記者游明煌／攝影
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基隆漢堡

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