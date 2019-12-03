影／宜蘭罕見！二結王公廟過火將踩過萬斤炭火堆

2019-12-03 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



廟埕堆燃炭火的「過火」儀式，在台灣已經愈來愈罕見，不過，在宜蘭，過火儀式是二結王公廟的特色，每年廟會「王公生」，舉辦二結王公文化節，壓軸就是過火，廟前廣場會燒起萬斤木炭，讓信徒踩踏而過，相當壯觀。

今年「二結王文化節」本月（12月）6日到12月10日舉行。

五結鄉長沈德茂、二結王公廟董事會董事長張明華等人今天宣布今年二結王公文化節內容，幼童扛神轎，模擬過火，並歡迎民眾參加。

鄉公所指出，「王公過火」儀式100年登錄為無形文化資產、102年登錄為「宗教百景」之一，是最珍貴的文化資產，「抓童乩 跳過火」，過萬斤炭火，是全台灣最壯觀盛大之廟會文化活動。

鄉公所表示，三王公千秋過火祀典儀式活動12月10日下午1點半登場，藉由過火祈求王公神威消解穢氣。

過火後，可「鑽轎底 求平安」，排隊鑽過老三王公神轎底，祈求保祐身體平安健康。

鄉公所表示，今年二結王公文化節12月6日(五)晚上6點，由社區國樂才藝表演揭開序幕，並舉辦百桌福宴，福宴中將由一心戲劇團演出「接引濟公傳」傳統戲曲，重溫兒時戲棚下看戲情景。