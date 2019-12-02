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宜蘭真功夫「創意料理達人」登場 力邀米其林名廚代言

2019-12-02 21:12聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府每年針對各行各業輪流舉辦「宜蘭真工夫」技藝達人競賽，這次主題是評選創意料理達人，今天除了公布12支入選決賽的隊伍，還特別請到米其林餐廳名廚江振誠代言，他與縣長林姿妙展開一場有趣的PK賽，告訴大家只要以宜蘭在地好食材，就能煮出米其林級的美味料理。

國際名廚江振誠13歲接觸廚藝，20歲前往南法學藝，25歲當上米其林三星餐廳主廚，是橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人、2018年榮獲亞洲50最佳餐廳終身成就獎，曾被《Elite Traveler》選為全球「未來10年15位最具影響力的廚師」。

縣長林姿妙表示，江主廚享譽國際，宜蘭好山好水吸引他來定居，這次他爽快答應代言，也是縣府與江主廚合作第一步，期望帶動傳統中式烹調中融入新創意，也產製出屬於宜蘭創意菜譜與料理，縣府明年將成立青年事務科，會邀請江擔任青年事務委員提供建言。

為推廣傳統技藝文化，縣政府自2013年起舉辦技藝達人競賽，以前有「西裝達人、木工達人」等，今年有別於以往，以2至3人組隊參賽，每隊須有1名選手年齡小於30歲，讓整個比賽年輕化。

縣府從報名31支隊伍中選出決賽的12支隊伍，分別是百年大鎮、玄轉食尚O.orca Chef 農場、85成軍、初食達人隊、藝素食客、宜猶未盡、小農隊、煉珍閣、年年小館、中華南開聯隊、頭家真工夫、布列塔尼，參賽者必須採用在地食材，融入鄉鎮市風景、人文或特色，做出創意菜餚。

記者會上，林姿妙縣長和江振誠主廚分別以「鴨賞」PK，江振誠認為，宜蘭名產鴨賞與伊比利豬，煙燻風味類似，他採用壯圍哈密瓜及青蔥做了一道哈密瓜酸奶佐鴨賞，口味清爽；林姿妙則以鴨賞快炒高麗菜，都是在地食材美味料理。

「2019宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」決賽14日在羅東文化工場登場，當天除了選出達人，還安排主廚秀、果雕教學、傳統美食示範，歡迎參加。

縣政府舉辦「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽，請到米其林餐廳名廚江振誠（左二）...
縣政府舉辦「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽，請到米其林餐廳名廚江振誠（左二）為活動代言，他與縣長林姿妙展開PK賽，告訴大家只要在地好食材，就能煮出米其林級的美味料理。 記者戴永華／攝影
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「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」第一階段進入決賽的12支隊伍亮相，縣政府特別請到...
「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」第一階段進入決賽的12支隊伍亮相，縣政府特別請到米其林餐廳名廚江振誠（前排左四）擔任活動代言人。 記者戴永華／攝影
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縣政府舉辦「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽，縣長林姿妙以在地好食材，示範快炒...
縣政府舉辦「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽，縣長林姿妙以在地好食材，示範快炒鴨賞高麗菜，香味四溢。記者戴永華／攝影
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縣政府舉辦「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽，請到米其林餐廳名廚江振誠為活動代...
縣政府舉辦「宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽，請到米其林餐廳名廚江振誠為活動代言，他與縣長林姿妙展開PK賽，告訴大家只要在地好食材，就能煮出米其林級的美味料理。 記者戴永華／攝影
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創意料理米其林

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