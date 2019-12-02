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游錫堃以「宜蘭精神」返鄉催票 目前民調雖贏但贏不多

2019-12-02 20:53聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

前行政院長游錫堃今天專程返鄉，與宜蘭競選幹部召開擴大動員會議，黨籍鄉鎮市長、議員、各後援會會長及競選幹部踴躍出席，展現團結氣勢。游錫堃表示，民調顯示有的縣市小英與立委贏得很多，但是在宜蘭贏得還不夠，贏不夠會有風險，呼籲發揮民主聖地宜蘭精神，全力衝選票。

游錫堃說，雖然在2016年曾提到要離開政壇退休悠遊山林，但「國家興亡、匹夫有責」，尤其當看到香港政局動盪與中國步步進逼，感到憂心，因此決定接受蔡總統邀請，擔任民進黨不分區立委被提名人，希望大家以疼惜游錫堃的心情支持民進黨、支持蔡英文、支持陳歐珀，讓民進黨國會過半、總統及立委都連任。

他接著說明「宜蘭精神」，台灣有史以來出了33位進士，宜蘭有位楊士芳進士，楊堅持「中仕不任官， 割台不回鄉」，威武不能屈、貧賤不能移就是宜蘭精神，從過去的楊士芳、蔣渭水、郭雨新、林義雄到我們這一代，我們要發揮宜蘭精神，這次選舉要比別地方贏的漂亮，同時下架國民黨吳敦義與吳斯懷，捍衛台灣民主。

競選總部主委林聰賢對宜蘭勝利團隊非常有信心，除了蔡英文總統、陳歐珀立委連任外，更會強力拉票，讓游錫堃進入立法院擔任立院院長，也讓另一位不分區立委提名人、礁溪鄉農會總幹事李淑芬也能進立法院，這將會是宜蘭人驕傲。

陳歐珀感謝鄉親8年來支持，讓他有機會服務地方，最近他爭取包括陽大二期計畫明年動工、鐵路高架化有條件通過、台二庚線等重要建設，懇請大家幫忙宣傳政績與政見，最重要是他會與小英一同守護台灣，呼籲大家全力以赴，讓總統連任、國會拚過半、讓游錫堃當院長。

前行政院長游錫堃專程返鄉，與宜蘭競選幹部召開擴大動員會議，黨籍鄉鎮市長、議員、各...
前行政院長游錫堃專程返鄉，與宜蘭競選幹部召開擴大動員會議，黨籍鄉鎮市長、議員、各後援會會長、競選幹部踴躍出席，展現團結氣勢。記者戴永華／攝影
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前行政院長游錫堃送給立委陳歐珀勝選達摩。記者戴永華／攝影
前行政院長游錫堃送給立委陳歐珀勝選達摩。記者戴永華／攝影
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游錫堃表示，民調顯示有的縣市小英與立委贏得很多，但是在宜蘭贏得還不夠，贏不夠會有...
游錫堃表示，民調顯示有的縣市小英與立委贏得很多，但是在宜蘭贏得還不夠，贏不夠會有風險。記者戴方華／攝影
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前行政院長游錫堃專程返鄉，與宜蘭競選幹部召開擴大動員會議，黨籍鄉鎮市長、議員、各...
前行政院長游錫堃專程返鄉，與宜蘭競選幹部召開擴大動員會議，黨籍鄉鎮市長、議員、各後援會會長及競選幹部踴躍出席，展現團結氣勢。記者戴永華／攝影
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