台法料理PK賽 米其林星級主廚最愛花蓮馬告

2019-12-02 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



法國米其林一星主廚Loïc Le Bail受到台灣觀光學院邀請，造訪花蓮，與花蓮飯店主廚蔡坤城廚藝交流，經過造訪花蓮傳統市場，雙方以台灣的「貴妃魚」、「晚香玉筍」為食材，特別的是法國主廚端出中式的全魚料理，台灣大廚則運用客家梅乾菜呈現出西式魚排，讓現場試吃民眾都讚不絕口。

台灣觀光學院今天舉辦「食里飄香 料理東西軍」活動，吸引花蓮知名餐廳飯店業者取經。Loïc主廚端出的是「炙燒舒肥貴妃魚排」「格勒諾布爾式奶油煎全魚」，東方蔡坤城主廚烹飪「米香避風塘貴妃魚」「甘露玉筍梅干貴妃」，雙方互相品嘗對方料理，Loïc吃到梅干菜風味的魚排，直呼來台灣就是要吃這味。

Loïc主廚說，這次來花蓮印象最深刻的是熱情的台灣人與原住民食材馬告，這次逛市場直接拿起山蘇、苦瓜等蔬菜試吃，體驗食材風味，並認為食物的原味其實就是最美味的料理。

台灣觀光學院校長梁琬如說，Loïc對於好山好水花蓮所孕育的食材非常感動，在市場採買過程中，一直認為培育養殖農作物的農夫漁夫才是食物的主人，做為廚師的他只是畫龍點睛的藝術師。通常法國飲食文化不會用全魚做料理，不過Loïc運用在地食材貴妃魚、馬告、刺蔥，以全魚方式呈現，非常特別。