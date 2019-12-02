參加日本米食競賽 台東池上老農謝美國勇奪金賞大獎

2019-12-02 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東縣池上鄉87歲老農謝美國繼日前勇奪國內有機米王之後，代表台灣前往日本參加「米．食味分析鑑定國際大會」，以8票勇奪金賞大獎，且是得獎者中獲評審最多票數肯定。台東縣長饒慶鈴得知捷報，即委請縣府農業處長許瑞貴前往謝美國家致賀。

由日本「米・食味鑑定士協會」主辦的今年第21屆「日本米．食味分析鑑定國際大會」，11月30日及12月1日連續兩天，在千葉縣木更津市舉行兩輪評鑑後，才分出勝負。謝美國獲得8票，是得票最多的參賽者。

謝美國種出的米比日本人種的還好，台東縣長饒慶鈴今天表達縣府送上祝賀外，再次強調「呷好米．來台東就對了」。

縣府農業處指出，農友謝美國今年8月13日第一次參加池上鄉農會稻米競賽，以90.98高分拿下有機米組冠軍，並獲得17萬元獎金；代表台東出賽全國的「台灣稻米達人冠軍賽」複賽，9月26日由農委會主委陳吉仲揭曉，一舉拿下有機米組的冠軍，饒慶鈴立刻兌現初賽時的承諾，加碼頒發30萬元獎金。