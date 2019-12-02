花蓮新城車站變身太魯閣展示館 18語言迎外國客

2019-12-02 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



太魯閣國家公園管理處與台鐵新城站合作，在車站大廳牆面呈現4項海崖、峽谷、高山及太魯閣人大圖美景，更有「太魯閣歡迎您」的18種語言歡迎各國遊客，簡單圖片和文字讓遊客感受到太魯閣峽谷風光。

太魯閣國家公園管理處表示，新城車站是離太魯閣國家公園最近的車站，許多遊客都從這裡造訪太魯閣國家公園，旅程結束也會從這裡離開。台鐵新城站無償提供地下道及車站大廳牆面，太管處則規畫製作展示設施，把太魯閣的自然與人文美景延伸到新城站，將車站大廳及地下道變身為展示館，帶給遊客美好的旅遊體驗，也提供太魯閣國家公園的遊憩資訊。

車站地下道考量旅客邊走邊欣賞，因此以簡短的詩文搭配大幅的圖片呈現主題，包括太魯閣國家公園最具特色的清水斷崖、太魯閣峽谷地形、高山地景與生態，以及太魯閣族文化與古道、中橫的歷史，帶給遊客太魯閣美景的印象，也可在短時間概略了解太魯閣國家公園的特色。

至於車站大廳一樓票閘口旁的牆面上，不但有「太魯閣歡迎您」的中文、太魯閣族語，還有其他16種語言歡迎各國遊客造訪，包括英文、日文、韓文、泰文、印尼、德文、法文、西班牙、義大利、荷蘭、土耳其、越南、馬來文、印度、緬甸、俄羅斯，都是近年來台人數最多的國家語言，希望以多國語言來歡迎各國遊客。

另外，車站大廳牆面還設置太魯閣國家公園全區遊憩圖，以景觀圖片介紹各景點特色；還可以用手機掃瞄地圖上的QR Code，下載地圖帶著走，隨時於旅程中使用。