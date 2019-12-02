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走了15年基隆新市政大樓過關 林右昌：歷史性的一步

2019-12-02 13:32聯合報 記者吳淑君／即時報導

基隆市政府計畫改建新市政大樓，編列1250萬元規畫費預算，被退3次，市府第4度闖關，上午議會恢復大會，議員發言踴躍，但仍在同意和反對中僵持，主席最後決議通過。市長林右昌開心的說，這是歷史性的一步，很感謝議會的支持，市府會加油。

多數議員對新市政大樓蓋在三沙灣有質疑，市長林右昌日前專程到議會做專案簡報，也開記者會說明全案規劃方向，尋求支持，預算今天被提大會，十多位議員輪番發問。

王醒之議員指出，他有些部分被市長說服了。但東櫃西遷，新的產業園區有可能和新大樓產生連動，會和北五堵研發新鎮可會產生競合？基隆市同時有辦法有兩個新型態產業園區嗎？

市長提到未來可能有新的交通系統，自動車要到2023年產業才會成熟，這個系統較輕軌便宜很多，關鍵的會是土地問題，這些路廊很多是港公司的地，很多事都涉及港公司，港公司會同意到什麼程度？如果市長講的美好周邊規劃無法發生，新市政大樓會成為在東岸的孤島。

市議員張耿輝和楊石城都反對，楊說，新址交通動線只有雙向，不像現在市府四通八達，商業用地拿來當機關用地太浪費，他認為西六碼頭將來蓋港務局大樓，要捐地也有回饋金，可以轉移共同建在一起，港務局和市府合在一起辦公，輕軌會到，轉運站也在那裡，四通八達。

市議員呂美玲則說，當初通過公車修理廠住戶拆遷補償金，就因為要蓋市政大樓，如果無法蓋市政府，改建其他大樓，感覺像是在替財團把這些人趕走，她很懷疑這是假議題，她百分百同意市政大樓蓋在這裡。

討論了一上午，大家欲罷不能，議長蔡旺璉請市長林右昌回應說明後，做出決定，新市政大樓委託工程專業管理服務案600萬元，及委託規劃設計、監造費650萬元，合計1250萬元預算通過。

林右昌開心的步出議事廳受訪，他說，謝謝議會議員提供很多寶貴意見，這幾年逐步的研議和調整，現在的基隆市狀況，是有史以來最好的時機點來推動新市政大樓興建，包括府會和諧，中央和地方政府合作關係，市府財政狀況。

他很高興今天初步得到議會的支持，接下來會努力做相關規劃和設計工作，一定會讓新市政大樓變成新的地標，也讓所有市民洽公，市政服務效率更提升，這是歷史性的一步，很感謝議會的支持，市府會加油。

新市政大樓興建案從民國93年前市長許財利任內就開始推動，提出9處地點評估，林右昌上任後，認為舊公車修理廠址最適合，土地屬市府所有，樓地板面積1萬6千坪，工程總經費估36億5千萬元。

基隆市政府計畫改建新市政大樓，編列1250萬元規畫費預算，被退3次，市府第4度闖...
基隆市政府計畫改建新市政大樓，編列1250萬元規畫費預算，被退3次，市府第4度闖關，上午議會決議通過。市長林右昌開心的說，這是歷史性的一步。記者吳淑君／攝影
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基隆市新市政大樓設在舊公車修理廠，1千多萬元規畫費今天終於過關，市長林右昌，要拚...
基隆市新市政大樓設在舊公車修理廠，1千多萬元規畫費今天終於過關，市長林右昌，要拚在他任內動工。圖／基隆市政府提供
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