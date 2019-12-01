台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



火車票難買，是台東人心中長期來的痛，車票今天成國民黨立委參選人張志明，尋求三連任的民進黨立委劉櫂豪交鋒話題，張志明暗酸「這幾年大家都知道買不到火車票該找誰要」，劉櫂豪未對號入座，只強調自己為台東爭取超過400億元交通建設預算，並說「加速花東鐵路雙軌化，才對台東居民有幫助。」

台鐵今天在台東火車站舉行台鐵採購新式城際列車介紹說明會，邀請台東縣長饒慶鈴、副縣長張志明及立委劉櫂豪等人出席，張志明與劉櫂豪都把對方當空氣，全程零互動，但會後各自受訪時，為了火車票難買，彼此唇槍舌劍。

張志明說，他來當立委，一定全力幫台東解決交通建設問題，讓縣民不需要透過任何人就能方便買到車票，隨後他暗酸「台東民眾都很清楚，以前要買車票，一定要找誰才有」。

張志明表示，他對台東交通有周全配套，如推動「幸福公車」，白天學校的校車載送學生上下學後，空檔可用來接送社區老人，讓公共資源效益擴大，也解決偏鄉公共運輸需求。

因張志明未指名道姓，劉櫂豪回應時未對號入座。劉櫂豪表示：「未來加速花東鐵路雙軌化，才對台東居民有幫助，不是說要透過誰，才有辦法買得到車票，我相信這不是一個好的辦法。」