想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎

2019-12-01 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



基隆海洋文學獎今天頒獎，獲得最佳評審獎的作品鐵道巷的日子，許多人誤以為談的是情色鐵路街，得主曾元耀說，他50年前讀海大，一心想當海上男兒，但畢業後海難頻頻，母親不讓他上船，他再報考醫學系後來當醫生，但每每想起在海大讀書住在鐵道巷的日子，「我若能堅忍，那應是鐵道巷塑造出來的」。

文化局局長陳靜萍說，基隆海洋文學獎徵文，今年增設不分文類的最佳評審獎，提高獎金額度為往年2倍、總獎金達30萬，邀知名書法家蔣孟樑題字、融合海洋意象精製獎座，很特別。今年徵件211件作品中發現，多數以基隆為主題，顯然研究基隆已成顯學。

最佳評審獎得主曾元耀說，他本來一心一意想當船員，來基隆讀海洋大學，跟了兩艘船出海實習，順利畢業後，當時發生許多海難，他的母親不讓他跑船，他重考考上中山醫大，當了醫生。

他民國57年進海大，鐵道巷描述的場景就是那個年代，廢棄的鐵道有很多違建，很多來基隆打工，或是船員都在這裡落腳，居民有大陳義胞，閩南人，原住民，各種口音夾雜，是個很奇妙的地方。

當時沿著北寧路的鐵道樣子還有，原民會館山洞的另一端就是鐵道巷，鐵道巷旁邊就是海，也就是現在加油站的地方，夏天，他們會來這個海海抓螺烤來吃，或穿過違建到八尺門海邊潛水，整個海都是熱帶魚，好美。

海大這4年對他影響很大，上船實習當水手，水手生活是最堅困的日子，但也養成了他堅忍的個性，以後做事都能堅持下去。

北寧路31巷沒人知道，但說起鐵道巷，老一輩都知道在那裡，他今天回來領獎，早上先到鐵道巷看看，都沒落了，隧道被違建堵住，以前可通到原住民會館，阿根納造船廠，到正濱漁港色彩屋，從鐵道巷到正濱漁港都很有故事，應打通連起來。

他50歲後，孩子也大了比較有時間，他才開始寫作，15年間已拿了52個獎。