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東大門彩繪計畫 邀花蓮藝術家妝點觀海平台

2019-12-01 15:14聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣文化局推動「大東大門彩繪計畫」，由維納斯藝廊負責執行，邀16位在地藝術家融入花蓮風貌發揮創意，預計用2周時間彩繪陽光電城觀海平台，周邊還有木製藝術裝置，未來可成為東大門夜市周邊新亮點，讓遊客輕鬆欣賞在地文化。

彩繪計畫主持人林滿津表示，文化局盼藝術家用自身視角，詮釋原住民文化，或表現出屬於花蓮的故事，透過畫筆彩繪或雕刻出的作品，不但豐富花蓮樣貌，也讓逛東大門夜市的遊客感受文化藝術的底蘊。

1.2公尺高的觀海平台彩繪，由藝術家宋政偉領軍，集結17歲至74歲的藝術家，包括侯文欽、彭鳳珠、魯瑞甯、基望姬路、田恩睿、布哇、哈拜、烏嘎等，將平台彩繪命名為「彩繪部落」，還有木雕家馬浪．阿雄設置漂流木魚群裝置。

宋政偉說，花蓮有阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族6大原住民族群，因此在圍牆分別有稜角的山線、流動的海線，介紹沿線部落。還有太魯閣族人基望姬路畫上族人視為靈鳥的「西西利鳥（繡眼畫眉）」，以飛行方向指引獵人去路。

另外，林滿津邀請侯泰安打造木製藝術裝置，彩繪象徵台灣16族圖騰座椅環繞，外圓內方象徵各族群從四面八方團圓。位於平台下的橋墩也有包括上山、王甘榮、Mars等藝術家進駐創作中。

「大東大門彩繪計畫」將於本月14日落成，維納斯藝廊將邀請民眾集體創作「繪。在花蓮。團聚」，在花蓮縣地圖上畫出自己的家鄉，在14日當天下午1時30分至4時30分，參加民眾將免費贈送一隻彩筆，數量有限送完為止。

花蓮縣文化局推動「大東大門彩繪計畫」，邀16位在地藝術家融入花蓮風貌發揮創意，預...
花蓮縣文化局推動「大東大門彩繪計畫」，邀16位在地藝術家融入花蓮風貌發揮創意，預計用2周時間彩繪陽光電城觀海平台。圖／計畫主持人林滿津提供
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藝術家太魯閣族文化局

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