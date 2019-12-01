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自閉症青年吳起良不擅言語 線筆畫為他開啟另一扇窗

2019-12-01 13:40聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

來自宜蘭蘇澳鎮的吳起良3歲時被診斷出高功能自閉症，不擅言語，卻有一顆細膩的心，家人發現他喜歡塗鴉，鼓勵吳起良透過畫筆表達內心世界。5年多前他從宜蘭高中美術班畢業，曾在史博館參展，今天他自己的個展在文化中心開幕展出。

自閉症青年畫家吳起良是宜蘭高中美術班畢業的高功能自閉症者，不大會講話，卻能以細膩生動的線條筆觸描繪所見所思的事物，表達內心豐富的世界；16年前開始正式學畫至今，宜蘭高中畢業到美術工作室上班，協助文創品的開發。

吳起良出生在宜蘭縣蘇澳鎮，蘇澳的南方澳是台灣三大漁港之一，漁獲豐富，他雖無法用言語表達家鄉之美，但卻能以細緻巧奪天工的線筆精繪漁村的人、事、物。

文化中心表示，「上帝把他關上一道門、卻也為他開了一扇窗」，吳起良用繪畫圖像建立了一道對外的溝通語言橋梁，也宣洩許多情緒，線筆畫雖沒有色彩及顏料的堆疊，但他用線條遊走結構內心的天地，展示不一樣的創作能量，細膩的觀察力就像是比別人多雙眼，令人驚豔。

「吳起良線畫創作展-非常有藝思」即日起至12月11日在文化中心第一展覽室展出，內容包括他對於環境觀察的所得、心情的觀感及生活偶得等藝術創作共35件。

吳起良3歲時被診斷出高功能自閉症，不擅言語，卻透過線筆畫表達內心世界，開啟生命中...
吳起良3歲時被診斷出高功能自閉症，不擅言語，卻透過線筆畫表達內心世界，開啟生命中的另一扇窗，圖為船泊。圖／文化局提供
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吳起良3歲時被診斷出高功能自閉症，不擅言語，卻透過線筆畫表達內心世界，開啟生命中...
吳起良3歲時被診斷出高功能自閉症，不擅言語，卻透過線筆畫表達內心世界，開啟生命中的另一扇窗，圖為舞豐年。圖／文化局提供
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