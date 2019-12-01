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花蓮尚志橋今起封橋 明年六月底完工

2019-12-01 13:32聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市通往美崙地區的重要交通聯絡橋梁尚志橋，因去年0206震後復建工程，從今天起全面封橋整修。花蓮市長魏嘉賢表示，為讓用路人未來能有安全的橋梁，尚志橋預計要封閉7個月，明年6月底完工，請民眾體諒，並在施工期間配合改道。

魏嘉賢今天偕同建設課長徐國城前往尚志橋視察封橋現況，並提醒施工單位做好安全措施，包括封橋後的改道指引、夜間照明警示等措施，各項因應措施不能有任何閃失。現場有民眾認為，改道指示牌不夠明顯，市長指示在尚志橋周邊重要路口多設置改道指示牌，讓用路人可預做改道準備。

今天封橋剛好是假日，讓上班族有緩衝時間，魏嘉賢希望大家能事先調整上班路線，包括利用三號橋、中正橋及十六股大道等交通要道，以免因為塞車而延誤上班的時段。他表示，這項工程預計到明年6月底完成，期待尚志橋修復完成，再度擔負起承載用路人重要任務。

花蓮市公所指出，尚志橋因去年0206強震造成橋面龜裂、伸縮縫擴張及橋梁位移嚴重災情，花蓮市公所向行政院公共工程委員會爭取4178萬元的工程經費，針對尚志橋、三號橋及國福大橋等三座橋梁執行震後復建工程，目前三號橋及國福大橋均已在日前修繕完工，尚志橋則在自來水公司備援管線及舊管遷移工程配合完成後， 今天起全面封橋施工。

花蓮市通往美崙地區的重要交通聯絡橋梁尚志橋，因去年0206地震受損，今天起全面封...
花蓮市通往美崙地區的重要交通聯絡橋梁尚志橋，因去年0206地震受損，今天起全面封橋整修。圖／花蓮市公所提供
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