拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法

2019-12-01 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



基隆市政府提「美麗城市環境改造4法」，4個自治條例將送議會審議，包括畫定景觀管理區域祭獎罰、拆違建收費、管理違法張貼廣告物、清理廢棄車輛等。市議會上周五通過2法，以後拆違建要收費了。

改造基隆市4法分別是畫定景觀管理區域祭獎罰、拆違建收費、管理違法張貼廣告物、清理廢棄車輛等，一方面獎勵，一方面懲處，提供執法人員法源基礎，要徹底改造基隆成為美麗城市。上周五通過的是拆違建收費，和清理廢棄車輛。

市府表示，違章建築強制拆除收費自治條例是因違建拆不勝拆，市府資源與年度拆除預算有限，條例將讓違建民眾負擔拆除費用，維護社會公平正義，收費標準將比照北市、竹市基準，再因地制宜調整。

監察院、審計部多次要求基隆市政府儘速研訂違章建築強拆收費相關規範，這次獲議會通過的「基隆市違章建築強制拆除收費自治條例」，對象指2012年4月2日以後無照擅自建造者，須自行拆除或由市府強拆收費。

都市發展處長徐燕興說，目的不是要罰，而是要遏止新違建增加，發佈實施後會加強違建內控程序，在新違建施工期間即進行查報，以達到遏止新違建、消弭違建泛濫的目標。

徐燕興表示，違章常見樣態有頂樓增建、一樓前後左右增建、遮雨棚等，依自治條例及暫訂收費標準估算，頂樓增建居室核定費用13萬元、一樓增建遮雨棚4萬2500元，一樓增建廚房1萬4000元，並會參考鄰近縣市的收費單價，依構造、建築規模等因素收取拆除費用。