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深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52聯合報 記者戴永華羅建旺張世杰王思慧／連線即時報導

氣溫漸漸降低，北台灣的落羽松也逐漸轉紅，宜蘭落羽松從山下美到山上，福園、安農溪畔、羅東運動公園都能欣賞，最高最冷的明池水畔落羽松林最早變裝。花蓮有飯店業者為住宿遊客提供落限定的羽松森林秘境。怎麼拍都美。台北市南港九如社區的「麗山農民廣場」，落羽松也早已轉為金黃色的落雨松，搭配日式風格的休憩平台，浪漫十足。

落羽松原產自美國，高可達30至50公尺，生長於濕地，在日治時期就引進台灣，常用來製作家具，由於到了深秋樹葉會變成亮眼的金黃色，一般落羽松在12月中下旬變色，近年常用來種植成為景觀樹。

宜蘭縣大同鄉明池森林遊樂區落羽松林已逐漸轉紅，美景倒映在明池湖裡，格外浪漫美麗，吸引不少人上山拍照。「明池生態豐富，湖中有黑天鵝、綠頭鴨等鳥禽，繞明池湖步行一圈大約30分鐘，四周及湖中小島栽種落羽松，從12月到元月是枝葉轉紅最美的季節。

員山鄉「福園」是殯葬園區，近年經由宜蘭縣政府細心管理，並沒有陰森感，前往員山福園經過追思橋，左邊映入眼簾就是美麗的湖域及水邊呈現弧形線的落羽松，平常有不少人到此拍照，福園的落羽松林雖尚未翻紅，會預估不用太久就能欣賞到紅葉美景

宜蘭縣三星鄉安農溪畔的落羽松林是秘境，三星鄉內安農溪中游，靠近田心橋右岸河畔，早期整治安農溪時種植兩排落羽松，如今已蒼鬱成林，三星鄉公所今年1月到3月還有夜間燈光，搭配音樂，鄉長李志鏞說，落羽松林的夜間燈光秀還會持續再辦。

花蓮一家渡假飯店，在豐之谷自然生態公園打造落羽松森林秘境，僅限定讓旅客搭乘竹筏欣賞密境，搭配馬術騎乘、騎單車和農藝體驗，還規畫專人導覽。業者說，落羽松黃金期只有45天，每天名額有限，錯過就要再等一年。

台北市南港九如社區的「麗山農民廣場」，已經滿是金黃色落羽松，搭配日式風格的休憩平台、四分溪的涓涓流水聲，民眾把握假日時光，來一趟秘境寫真走訪之旅。台北市士林官邸公園，在靠中山北路側就有近百株的落羽松群，另外台北市的至誠、大湖、碧湖公園，同樣種植成排的落羽松，台北市公園處表示，目前平地的氣候還不夠冷，部分落羽松尚未轉色，預估12月再搶拍落羽松更合適。

隨著氣候轉冷，台北市南港九如社區的「麗山農民廣場」，落羽松逐漸轉換為橙紅與金黃色...
隨著氣候轉冷，台北市南港九如社區的「麗山農民廣場」，落羽松逐漸轉換為橙紅與金黃色，成為秋冬限定美景。圖／台北市大地處提供
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福園的落羽松林中，獨有一棵悄悄轉黃翻紅。記者羅建旺／攝影
福園的落羽松林中，獨有一棵悄悄轉黃翻紅。記者羅建旺／攝影
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福園的落羽松林中，獨有一棵悄悄翻紅，其他多為綠衣，但樹梢已見換裝變色景況，雖尚未...
福園的落羽松林中，獨有一棵悄悄翻紅，其他多為綠衣，但樹梢已見換裝變色景況，雖尚未翻紅，但等待的時間不會太長。記者羅建旺／攝影
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台北市的至誠、大湖、碧湖公園，同樣種植成排的落羽松，但平地的氣候還不夠冷，預估1...
台北市的至誠、大湖、碧湖公園，同樣種植成排的落羽松，但平地的氣候還不夠冷，預估12月再搶拍落羽松更合適。圖／台北市公園處提供
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宜蘭的落羽松從山下美到山上，經典祕境的福園水畔落羽松林，有鵝群相伴，等待翻紅變裝...
宜蘭的落羽松從山下美到山上，經典祕境的福園水畔落羽松林，有鵝群相伴，等待翻紅變裝。記者羅建旺／攝影
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福園的落羽松林中，獨有一棵悄悄轉黃翻紅落葉，提早展現北國風情。記者羅建旺／攝影
福園的落羽松林中，獨有一棵悄悄轉黃翻紅落葉，提早展現北國風情。記者羅建旺／攝影
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花蓮一家飯店內有落羽松美景，金黃色樹林再加上花東縱谷藍天和青山綠水美景，美不勝收...
花蓮一家飯店內有落羽松美景，金黃色樹林再加上花東縱谷藍天和青山綠水美景，美不勝收。圖／業者提供
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宜蘭縣大同鄉的明池森林遊樂區，落羽松已悄消轉紅，吸引遊客上山賞景。圖／讀者提供
宜蘭縣大同鄉的明池森林遊樂區，落羽松已悄消轉紅，吸引遊客上山賞景。圖／讀者提供
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三星鄉安農溪祕境落羽松林不但白天美，今年1月到3月還有夜間燈光，鄉長李志鏞說，落...
三星鄉安農溪祕境落羽松林不但白天美，今年1月到3月還有夜間燈光，鄉長李志鏞說，落羽松林的夜間燈光秀還會持續再辦，敬請期待。資料照片／三星鄉公所提供
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三星鄉安農溪祕境落羽松林不但白天美，今年1月到3月還有夜間燈光，鄉長李志鏞說，落...
三星鄉安農溪祕境落羽松林不但白天美，今年1月到3月還有夜間燈光，鄉長李志鏞說，落羽松林的夜間燈光秀還會持續再辦，敬請期待。資料照片／三星鄉公所提供
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三星鄉安農溪祕境落羽松林不但白天美，今年1月到3月還有夜間燈光，鄉長李志鏞說，落...
三星鄉安農溪祕境落羽松林不但白天美，今年1月到3月還有夜間燈光，鄉長李志鏞說，落羽松林的夜間燈光秀還會持續再辦，敬請期待。資料照片／三星鄉公所提供
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宜蘭縣大同鄉的明池森林遊樂區，落羽松已悄消轉紅，吸引遊客上山賞景。圖／讀者提供
宜蘭縣大同鄉的明池森林遊樂區，落羽松已悄消轉紅，吸引遊客上山賞景。圖／讀者提供
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花蓮有飯店業者規畫落羽松秘境，水面的倒影將藍天白雲、青山綠水，還有金黃落羽松，全...
花蓮有飯店業者規畫落羽松秘境，水面的倒影將藍天白雲、青山綠水，還有金黃落羽松，全都融合在一起，就像是一幅畫。圖／業者提供
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落羽松

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