蔡適應成立中正後援會 林右昌、何博文出席力挺
民進黨基隆市立委參選人蔡適應，今天下午在新豐街土地公廟前成立中正區後援會，基隆市長林右昌、民進黨中央黨部發言人、新北市議員何博文都到場相挺，基隆市議員陳宜、張秉鈞也出席力挺。
蔡適應表示，2020選舉是關鍵的一年，市長去年連任，許多建設都將進入工程階段，更需要來自中央的支持，更需要一位能百分百配合、與他溝通無障礙的立法委員在中央協助，這3年多的時間，他與林右昌合作無間，讓中央政府更能放心的支持基隆，蔡英文、蔡適應、林右昌是建設基隆的最佳組合，請市民幫忙拉票，繼續相挺。
林右昌說，昨天11月29日是他當選基隆市長5周年的日子，他承接一個債務即將破錶的市府，基隆建設經費都有賴有能力的立委蔡適應向中央爭取、他呼籲市民為最挺基隆的蔡英文、蔡適應拉票，讓他們順利連任。
擔任後援會執行長的市議員張顥瀚表示，過去他曾經在立法院擔任助理，蔡適應連續3年都能拿到優秀立委的評鑑，在113個立委中也只有6個，他的表現是前段班中的前段班，月前通車的1579快捷公車，還有之前的1088、2088均是在蔡適應立委的協助下，才能順利通車，他自己也多次與蔡適應一起參與會議，他認為蔡適應是處事明快、進入狀況又熟悉行政程序的立委，懇請鄉親支持蔡適應連任。
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