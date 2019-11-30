讓更多人認識蘭陽博物館 新增越南印尼泰國多語介紹

2019-11-30 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



建築物為單面山造型的宜蘭縣立蘭陽博物館，外國遊客造訪者多，除中、日、英文等，今年再推出｢越南語｣、｢印尼語｣及｢泰國語｣等多語言摺頁，在官網並有電子檔可免費下載，讓東南亞等更多遊客可以預覽或先窺探蘭陽之美。

同時，館方也定時在大廳電視螢幕輪播多國語言版本的影音介紹，讓參訪的民眾浸淫在蘭陽豐富的文化底蘊之中。

蘭陽博物館指出，蘭陽博物館是台灣民眾認識宜蘭之美的最佳學習場域，也是多元文化教育推廣的重要展示平台，近年來，隨著在台新住民逐年穩定增加，且越南、印尼及泰國等國家來館觀光人數大增。

為達「和諧共存、文化學習」的理念，蘭陽博物館今年特別推動語言多樣性友善環境實施計畫，透過｢提供東南亞語文宣服務｣、｢多語言展場自導式服務｣及｢蘭博慢遊Happy Go｣等宣傳方式，以語言文化的體驗學習，拉近與東南亞觀光客及在台新住民的距離，實踐多元參與及文化平權。

館方表示，而為提升東南亞觀光客參訪意願，館方也提供｢蘭博慢遊Happy Go｣，選出館內40個必看的推薦物件，以各樓層為展示軸線及參訪動線，融合容易理解的多語言圖文來介紹宜蘭的自然、人文與產業，讓不熟悉中文的東南亞遊客們快速瞭解蘭陽博物館的歷史沿革及展覽相關資訊。

館長陳碧琳感謝文化部的經費補助，他也期待藉由優化各國語言的友善服務，落實東南亞及新住民朋友「公平參與」博物館事務的精神。