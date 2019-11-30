龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見

2019-11-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



今天是龜山島今年開放登島的最後一天，但因受東北季風增強影響，經現場觀察，浪潮有時會蓋上碼頭，為安全考量，現場宣布封島，也讓龜山島提前進入冬眠，明年春天再見。

龜山島是宜蘭地標，海上人氣高的生態島，每年3月到11月開放民眾登島旅遊，今天封島後，將進入長達3個月的冬眠期，明年3月1日重新開放。