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龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見

2019-11-30 11:46聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

今天是龜山島今年開放登島的最後一天，但因受東北季風增強影響，經現場觀察，浪潮有時會蓋上碼頭，為安全考量，現場宣布封島，也讓龜山島提前進入冬眠，明年春天再見。

龜山島是宜蘭地標，海上人氣高的生態島，每年3月到11月開放民眾登島旅遊，今天封島後，將進入長達3個月的冬眠期，明年3月1日重新開放。

同時，龜山島由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處管理，島上百合花是一大特色，為讓百合花能夠持續深根在地，定期培育原生花種，工作人員與駐島的海巡人員撒種，期盼明年營造花海盛景。

龜山島今天封島，提前進入3個月冬眠，明年春天再見，工作人員島上培育原生百合花花種...
龜山島今天封島，提前進入3個月冬眠，明年春天再見，工作人員島上培育原生百合花花種，期待明年花迎賓。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
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龜山島國家風景區碼頭

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