龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見

相關新聞
冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了2019-11-30 09:56
台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明2019-11-30 11:41
台東卑南族8社10部落聯合年祭 明年1月28日盛大舉行2019-11-30 11:47
基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求2019-11-30 09:35
懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣2019-11-30 07:57
爭取蓋新市政大樓 林右昌：若舉債 6年償還2019-11-30 00:06
通知單有誤申辯撲空 輔選傅崐萁懲處 花蓮重開考紀會2019-11-29 23:21
無法禁與罰／清水地熱溪床露營 又傳7車受困2019-11-29 23:13
長照好厝邊 卑南有福館開門2019-11-29 23:06
廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除2019-11-29 21:16
「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了2019-11-29 20:34
影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽2019-11-29 17:34
頭城鎮長曹乾舜遭押 鎮公所驚：鎮長請假但不知何事2019-11-29 16:25
一份捐款雙倍感動 和泰大金空調送愛宜蘭永樂國小2019-11-29 16:05
日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品2019-11-29 15:57
台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！2019-11-29 14:44
基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久2019-11-29 14:01
熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困2019-11-29 13:27
台東成功警分局 提升員警車輛破窗技能2019-11-29 12:24
順利從老農眼球取出鐵屑異物 台東遠距醫療建功2019-11-29 09:46
通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人2019-11-29 17:22
爭取新市政大樓千萬規畫費過關 林右昌：拚任內動工2019-11-29 14:59
熱門文章
熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困2019-11-29 13:27
台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！2019-11-29 14:44
影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽2019-11-29 17:34
竹東鎮長臉書宣布辭職 選委會：3個月內完成補選2019-11-29 13:38
商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折2019-11-29 21:25
台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締2019-11-29 15:49
基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久2019-11-29 14:01
南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡2019-11-29 14:06
高市警發挺韓活動文 警：一時不察2019-11-29 14:46
注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛2019-11-30 07:26
傳指派羅吉祥妻是為還輔選人情 楊文科：不實指控！2019-11-29 17:14
違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法2019-11-29 13:21
遊歡樂耶誕城順逛板橋放送所 白天晚上都好拍2019-11-29 12:41
日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品2019-11-29 15:57
陽明山楓樹銀杏 上演橘紅金黃變裝秀2019-11-29 12:51
90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊2019-11-29 21:15
金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費2019-11-29 18:19
「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了2019-11-29 20:34
基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求2019-11-30 09:35
公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文2019-11-29 22:48
鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案2019-11-29 20:52
陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱2019-11-29 21:36
屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊2019-11-29 16:26
2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰2019-11-29 17:50
通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人2019-11-29 17:22
最美鹿港龍山寺山門上漆修復 王惠美：要原汁原味2019-11-29 14:08
遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 縣長拒簽2019-11-29 20:39
影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾2019-11-29 17:43
廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除2019-11-29 21:16
北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆2019-11-29 17:12
不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行2019-11-29 21:51
竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」2019-11-29 15:02
大型車「內輪差」奪命頻傳 台南警首進國小校園宣導2019-11-29 12:52
全國商業類技藝競賽12月3日 桃園中壢高商登場2019-11-29 17:49
選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票2019-11-29 16:44
桃市本屆議會首例 山地原民議員陳榮基涉賄辭職2019-11-29 16:03
懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣2019-11-30 07:57
選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受2019-11-29 22:12
爭取新市政大樓千萬規畫費過關 林右昌：拚任內動工2019-11-29 14:59
總召說「一毛不刪」韓市府總預算 高市民進黨團急澄清2019-11-29 12:56
留言