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台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明

2019-11-30 11:41聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台鐵台東車站平均進出站乘客與接送親友民眾人數約6000至8000人次，每日龐大人流也成商機，但去年年中台鐵辦理台東車站站前「商店街」店面招租作業，疑似低估租金，以每月20萬4千元由來自高雄市的平台商墨凡取得8年的營運權，但墨凡轉手淨賺一倍以上價差，台鐵表示，此案採評審標，過程公開透明，禁得起檢驗。

台東火車站表示，去年全年出站乘客人數約兩百萬人次，今年一至八月在台東火車站出站人數是122萬9062人（含遊客及台東民眾），預估今年出站乘客即旅客運輸量約近約兩百萬人，旅遊淡季每天出站約4000人次，春、夏旅遊旺季可達每日8000人次，全年平均每天進出站約5000至6000人次不等。

不過，今年年初台鐵資產開發中心花蓮營業所去年辦理台東車站站前商店街招租作業，傳出低估租金；台鐵資開中心花蓮營業所所長謝文宗說，去年年中台東車站完成站體整修後，首度利用站外廣場招租，因此規畫135坪（5間店面）月租金16萬元，去年8月27日決標，經由學者及專家評選，墨凡的提案獲第一名，並且以18萬元取得5年一期經營權，可續租一次3年，今年1月1日開始營運。

謝文宗指出，後來墨凡以車站另有18坪空間可用，提案增租，最後是以153 的營業面積，每月租金20萬4千元出租，台鐵實際不必出一毛錢，設置店舖，就已每月淨賺20萬4千元。

他說，租金參考台東車站周邊店面租金水平，由於台東車站位處偏遠，周邊商業不發達，連知名的珊瑚業業者的站前店都收攤了，當初租金訂16萬元，還擔心沒有平台商願意來，結果墨凡能成功招商且營運成功。

目前台東站前商店街共有五間店舖10個櫃位（有人合租一店面分設3個櫃位），包括7-11、陳記陳記麻糬、連城記地瓜酥、池上多力米、台東美濃冰品、老東芳青草茶等業者進駐。

另有台鐵人員表示，墨凡取得經營權後，還須依送審的經營計畫，設置舒適幽雅的店舖、自行拉手電、購置冷氣空調、還得聘用員工管理維護，墨凡收多少租金是墨凡與承租商間的商業秘密，外界無得知，但墨凡當二房東要自己花錢裝潢，要請人管理，總不能要人家虧錢。

台東車站站前廣場商店街設計幽雅舒適，吸引不少民眾停留休息及購物。記者羅紹平／攝影
台東車站站前廣場商店街設計幽雅舒適，吸引不少民眾停留休息及購物。記者羅紹平／攝影
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台東車站站前廣場商店街設計幽雅舒適，吸引不少民眾停留休息及購物。記者羅紹平／攝影
台東車站站前廣場商店街設計幽雅舒適，吸引不少民眾停留休息及購物。記者羅紹平／攝影
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台東台鐵火車站

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