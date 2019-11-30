冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



坐落在太平山與大元山之間的翠峰湖，海拔1850公尺，每年9到11月為滿水期，湖面積最大可達25公頃，是台灣最大的高山湖泊。

翠峰湖正值冬季滿水期，晴時，宛如遺落在山區的一面明鏡，可欣賞藍天倒影、日出等美景，陰雨天或是午後，湖面上常會披蓋一層矇矓的薄紗，另有風情，變化萬千。圖／林務局羅東林區管理處提供 分享 facebook

林務局羅東林區管理處今天指出，翠峰湖正值冬季滿水期，晴時，宛如遺落在山區的一面明鏡，可欣賞藍天倒影、日出等美景，陰雨天或是午後，湖面上常會披蓋一層朦朧的薄紗，另有風情，變化萬千的景色，是太平山區域內最迷人的夢幻之湖。

林管處建議，翠峰湖主要由周邊山系的雨水匯流挹注，沿著翠峰環山步道可近距離欣賞翠峰湖的湖光山色。步道全長3.95公里，步行時間約3小時，最佳觀景時間為上午7點到11點，午後容易起霧。

行程如何安排？林管處表示，若時間有限可自翠峰景觀道路15.5公里處(西入口)進入，往上行走800公尺即可達雙層觀湖平台，是欣賞湖景、日出、山景的最佳地點，若時間充裕可自翠峰景觀道路16.5公里處(東入口)進入，雖然距離較長，但沿途可以一覽檜木純林景觀，吸收大自然的芬多精，幸運的話在觀景平台也能看到日出及雲海，並在特殊的「奧陶紀苔原區」體驗一下寂靜山徑的魅力。

但林管處提醒，雨季部分路段容易濕滑泥濘，還是要穿著雨鞋攜帶雨具，才不會敗興而歸，要前往翠峰湖，可由宜專一線至分歧點轉翠峰景觀道路約40分鐘車程可達，因山路狹窄彎曲，僅開放自小客車或9人座小巴(車身長5公尺以下)進入，遇有假日或活動時，則會不定期進行交通管制。