親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

她點外送備註無理要求 店家一看「鳥單必退」網狂讚

冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

坐落在太平山與大元山之間的翠峰湖，海拔1850公尺，每年9到11月為滿水期，湖面積最大可達25公頃，是台灣最大的高山湖泊。

翠峰湖正值冬季滿水期，晴時，宛如遺落在山區的一面明鏡，可欣賞藍天倒影、日出等美景...
翠峰湖正值冬季滿水期，晴時，宛如遺落在山區的一面明鏡，可欣賞藍天倒影、日出等美景，陰雨天或是午後，湖面上常會披蓋一層矇矓的薄紗，另有風情，變化萬千。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享

林務局羅東林區管理處今天指出，翠峰湖正值冬季滿水期，晴時，宛如遺落在山區的一面明鏡，可欣賞藍天倒影、日出等美景，陰雨天或是午後，湖面上常會披蓋一層朦朧的薄紗，另有風情，變化萬千的景色，是太平山區域內最迷人的夢幻之湖。

林管處建議，翠峰湖主要由周邊山系的雨水匯流挹注，沿著翠峰環山步道可近距離欣賞翠峰湖的湖光山色。步道全長3.95公里，步行時間約3小時，最佳觀景時間為上午7點到11點，午後容易起霧。

行程如何安排？林管處表示，若時間有限可自翠峰景觀道路15.5公里處(西入口)進入，往上行走800公尺即可達雙層觀湖平台，是欣賞湖景、日出、山景的最佳地點，若時間充裕可自翠峰景觀道路16.5公里處(東入口)進入，雖然距離較長，但沿途可以一覽檜木純林景觀，吸收大自然的芬多精，幸運的話在觀景平台也能看到日出及雲海，並在特殊的「奧陶紀苔原區」體驗一下寂靜山徑的魅力。

但林管處提醒，雨季部分路段容易濕滑泥濘，還是要穿著雨鞋攜帶雨具，才不會敗興而歸，要前往翠峰湖，可由宜專一線至分歧點轉翠峰景觀道路約40分鐘車程可達，因山路狹窄彎曲，僅開放自小客車或9人座小巴(車身長5公尺以下)進入，遇有假日或活動時，則會不定期進行交通管制。

翠峰湖太平山羅東

相關新聞

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35

爭取蓋新市政大樓 林右昌：若舉債 6年償還

2019-11-30 00:06

通知單有誤申辯撲空 輔選傅崐萁懲處 花蓮重開考紀會

2019-11-29 23:21

無法禁與罰／清水地熱溪床露營 又傳7車受困

2019-11-29 23:13

長照好厝邊 卑南有福館開門

2019-11-29 23:06

廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除

2019-11-29 21:16

「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了

2019-11-29 20:34

影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽

2019-11-29 17:34

頭城鎮長曹乾舜遭押 鎮公所驚：鎮長請假但不知何事

2019-11-29 16:25

一份捐款雙倍感動 和泰大金空調送愛宜蘭永樂國小

2019-11-29 16:05

日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品

2019-11-29 15:57

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困

2019-11-29 13:27

台東成功警分局 提升員警車輛破窗技能

2019-11-29 12:24

順利從老農眼球取出鐵屑異物 台東遠距醫療建功

2019-11-29 09:46

通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人

2019-11-29 17:22

爭取新市政大樓千萬規畫費過關 林右昌：拚任內動工

2019-11-29 14:59
看更多

熱門文章

熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困

2019-11-29 13:27

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽

2019-11-29 17:34

竹東鎮長臉書宣布辭職 選委會：3個月內完成補選

2019-11-29 13:38

竹東鎮長違反選罷法遭停職 妻就任代理鎮長惹議

2019-11-29 12:04

影／男的帥、女的美！台中市消防局月曆出爐 只有200份

2019-11-29 11:21

商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折

2019-11-29 21:25

藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過

2019-11-29 11:05

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 在地人嘆：又想笑又難過

2019-11-29 12:21

台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締

2019-11-29 15:49

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

高市警發挺韓活動文 警：一時不察

2019-11-29 14:46

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

傳指派羅吉祥妻是為還輔選人情 楊文科：不實指控！

2019-11-29 17:14

違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法

2019-11-29 13:21

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 議員：我們一直努力進步中

2019-11-29 11:19

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

遊歡樂耶誕城順逛板橋放送所 白天晚上都好拍

2019-11-29 12:41

陽明山楓樹銀杏 上演橘紅金黃變裝秀

2019-11-29 12:51

日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品

2019-11-29 15:57

金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費

2019-11-29 18:19

「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了

2019-11-29 20:34

90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊

2019-11-29 21:15

鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案

2019-11-29 20:52

屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊

2019-11-29 16:26

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人

2019-11-29 17:22

最美鹿港龍山寺山門上漆修復 王惠美：要原汁原味

2019-11-29 14:08

2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰

2019-11-29 17:50

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43

北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12

廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除

2019-11-29 21:16

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02

大型車「內輪差」奪命頻傳 台南警首進國小校園宣導

2019-11-29 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top