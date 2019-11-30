基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆汽車客運公司今天指出，R82「建德國中－百福車站」路線，因長期營運虧損規畫縮減路線，僅行駛七堵至長庚醫院路段，但為顧及民眾至長庚醫院就醫需求，經緊急召開會議細部討論後，決定加開班次，調整經百福社區班次，平日26班、假日6班，紓解地方民眾就醫之需求。

基隆客運指出，R82「建德國中－百福車站」路線，因長期營運虧損規畫縮減路線，規畫僅行駛七堵至長庚醫院路段，但平日保留8班、假日保留4班行經百福之班次。

基隆客運說，新規畫動線出爐後，基隆市政府、基隆市議會蔡旺璉議長與立法委員蔡適應皆認為班次仍有所不足，恐造成民眾太大衝擊，向公司反映。經緊急召開會議細部討論後，決定加開班次，調整經百福社區班次，平日26班、假日6班。緩解地方民眾就醫之需求，自12月1日起調整。

基隆客運公司表示，儘管R82路線營運有所虧損，但仍秉持攜手成長之過往，承擔公眾之利益，敬請社會大眾多給與支持鼓勵。