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「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了

2019-11-29 20:34聯合報 記者吳淑君／即時報導

基隆市看地，看能不能日後成吉思汗，能為大家服務」，館長陳之漢今天在臉書貼出一張在基隆看地的照片，吸引2萬多個讚，上千則留言，許多基隆人興奮的說，歡迎，期待基隆制霸，大家對這塊地在那裡，也有許多猜測，後來被眼尖的人看出，是六合停車場。

立委蔡適應臉書貼出「阿館來了！！」，還有兩人吃飯的照片，並連結館長臉書，出現一張他來看地的照片。館長看中的地到底在那裡，大家猜來猜去，有人眼尖，認為就是六合停車場。

粉絲高興大喊，「期待基隆制霸」，「快在基隆開一間，我一定報名」，還有人說「希望未來可以成為連鎖團練鄉勇房，自己家園自己保護」，「吃再多都不用擔心了！」「快來，我一定報名!基隆的地便宜，做室內運動很適合」。

但期他縣市的粉絲則眼紅了，要求到宜蘭也開館，到新竹也開館，討論熱烈。

網紅「館長」陳之漢上個月底邀請基隆市民進黨立委參選人、現任立委蔡適應直播，闡述參選理念及3年多來的立委工作成果及對基隆未來願景，

蔡適應表示，任內協助基隆推動軍港遷移、基北快捷公車等建設都有重大成果，他並說，認同館長要把格鬥及科學化訓練引入軍中的想法，最近就會在預算審查中要求國軍訓練課程要改變，重新思索，室內健身房也是思考的方向，要幫助國軍與時俱進。

據蔡幕僚表示，蔡適應當天也邀館長有空來基隆吃美食，館長今天真的來了，但六合停車場的地沒有結論，是否再找其他的地，仍在評估中。

館長陳之漢今天到基隆吃美食，看地，有意在基隆插旗開館。圖／蔡適應提供
館長陳之漢今天到基隆吃美食，看地，有意在基隆插旗開館。圖／蔡適應提供
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基隆館長蔡適應

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