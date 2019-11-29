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影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽

2019-11-29 17:34聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

一名單親媽媽帶著國小5年級的幼子，去年從外地到宜蘭謀生，一度因找不到工作，窮到身上只剩7塊錢，人安社會福利慈善事業基金會羅東平安站長張家祥相助，給便當應急，還安排到礁溪郵局前賣烤地瓜。

因生活困頓，她努力工作，地瓜從白天賣到深夜，小孩下了課，就在攤位旁，擺了小桌子，借著礁溪郵局廊下燈光讀書寫功課，讓許多人心酸，愛心狂潮湧向地瓜媽，今天地瓜媽一擺攤，就有大批人搶購地瓜。

「抱歉，賣光了，謝謝…」，地瓜媽被湧入的買地瓜人潮嚇到，但又很感動，地瓜來不及烤熟，有的人連生地瓜都要買，買了2條生地瓜，卻給了2張千元鈔，讓地瓜媽感動，連忙推辭：「太多、太多了！」

看地瓜媽沒吃飯，有人送來了便當，有的看地瓜賣光了，仍不放棄，拿了2千塊訂購，地瓜媽趕緊記下連絡方式，民眾付了定金，說有時間再來拿。

而愛心狂湧幫助地瓜媽，地瓜媽努力烤，努力出貨，人家送來的愛心便當擺一邊，根本沒有時間吃，她說：「這麼多人幫我，只有努力賣地瓜回報！」

「想煮飯，卻連瓦斯罐都買不起！」地瓜媽說，自己因會暈昡，帶工廠工作時，常要請假，最後被辭退，找不到工作的那段時間，真的很難熬，孩子生病沒錢看醫生，有一段時間是窩在老車裡過夜，自己用手提式瓦斯爐，想煮點飯，卻發現沒有瓦斯罐，要去買，卻沒有錢。

地瓜媽說：「我真的很珍惜現在的日子！」她哽咽地說，現在好不容易有個攤位，有個小收入，租了屋，有輛機車可以代步，孩子可以去念書，日子雖苦，卻覺得安定，這麼多人來相助，自己真的不知如何報答。

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‧單親媽窮到剩7元 男童借光夜讀陪賣烤地瓜

愛心狂潮今天湧向在礁溪郵局前擺攤的地瓜媽，大批人搶購烤地瓜，連生地瓜都以大鈔買下...
愛心狂潮今天湧向在礁溪郵局前擺攤的地瓜媽，大批人搶購烤地瓜，連生地瓜都以大鈔買下，地瓜媽感動。記者羅建旺／攝影
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而愛心狂湧幫助地瓜媽，地瓜媽努力烤，努力出貨，人家送來的愛心便當擺一邊，根本沒有...
而愛心狂湧幫助地瓜媽，地瓜媽努力烤，努力出貨，人家送來的愛心便當擺一邊，根本沒有時間吃，她說：「這麼多人幫我，只有努力賣地瓜回報！」記者羅建旺／攝影
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愛心狂潮今天湧向在礁溪郵局前擺攤的地瓜媽，大批人搶購烤地瓜，來不及烤就賣光了。記...
愛心狂潮今天湧向在礁溪郵局前擺攤的地瓜媽，大批人搶購烤地瓜，來不及烤就賣光了。記者羅建旺／攝影
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