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通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人

2019-11-29 17:22聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

國民黨花蓮縣黨部今天召開考紀會，就黨籍的縣長徐榛蔚等3名黨員違紀輔選一事，作出懲處；但被懲處的新城鄉長何禮臺等人喊冤，指他依通知地點前往說明，卻發現根本沒人，懷疑是「私設刑堂」根本沒開考紀會。縣黨部表示，考紀會確實依規定召開，但通知單地址有誤，為尊重黨員權益，將重啟流程，給予申覆機會，暫緩懲處。

徐榛蔚等人日前陪無黨籍立委參選人傅崐萁登記，縣黨部考紀會今二度開會，因被檢舉3人都未說明，決議徐申誡一次，另建請黨中央給予新城鄉長何禮臺及吳東昇停權以上處分。

徐榛蔚今透過縣府新聞科回應「縣政事務繁忙，不克受訪」；吳東昇及何禮臺下午出面。吳東昇表示，傅崐萁不管在立委、縣長任內，對花蓮的建設很多，值得他跳出來支持，日後他會更大方陪傅拉票、站台，全力支持韓國瑜和傅崐萁。

何禮臺痛批縣黨部私設刑堂，針對性開鍘有失公允，更有偽造文書之嫌。他表示，收到縣黨部函文通知想向考紀會說明，但通知單沒有開會時間，地點也不在縣黨部，上午到通知地址發現沒有人，讓人懷疑是「調虎離山之計」，讓他們無法向考試委員說明。

縣黨部表示，考紀會地點在花蓮市明禮路71之11號，上午確實有開會，也有過半委員到場。但也坦承，通知單地址確實漏打了「之11號」，因此會再給予時間申訴，等程序完備後，再次召開考紀會做出決議。

根據《中國國民黨黨員違反黨紀處分規程》，違紀黨員有申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍及開除黨籍5種懲處。考紀委員考量徐榛蔚與傅崐萁是夫妻關係，因此從輕給予最輕的申誡處分。

縣黨部表示，徐榛蔚身分特殊，動見觀瞻，希望她能支持黨提名的參選人黃啟嘉。黃啟嘉表示，身為黨員就該遵守黨紀，尊重考紀會決議。

國民黨花蓮縣黨部函文被檢舉同志說明，但地址疏漏，將重開考紀會，對徐榛蔚等人懲處暫...
國民黨花蓮縣黨部函文被檢舉同志說明，但地址疏漏，將重開考紀會，對徐榛蔚等人懲處暫緩。記者王燕華／翻攝
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國民黨花蓮縣黨部坦承通知部地址疏漏，將重開考紀會，對徐榛蔚等人懲處暫緩。報系資料...
國民黨花蓮縣黨部坦承通知部地址疏漏，將重開考紀會，對徐榛蔚等人懲處暫緩。報系資料照片
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遭檢舉違紀輔選的國民黨花蓮縣議員吳東昇（右起）、新城鄉長何禮臺，及可能被列入下一...
遭檢舉違紀輔選的國民黨花蓮縣議員吳東昇（右起）、新城鄉長何禮臺，及可能被列入下一波懲處名單的縣議員張正治，下午公開說明。記者王燕華／攝影
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國民黨花蓮縣長徐榛蔚（左）21日陪丈夫傅崐萁登記參選花蓮區域立委，遭檢舉，縣黨部...
國民黨花蓮縣長徐榛蔚（左）21日陪丈夫傅崐萁登記參選花蓮區域立委，遭檢舉，縣黨部考紀會今天原本作出申誡一次懲處，因流程疏漏，將暫緩。報系資料照片
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考紀會徐榛蔚傅崐萁

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