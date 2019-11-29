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日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品

2019-11-29 15:57聯合報 記者吳淑君／即時報導

之前日本風車拉麵基隆和平島開賣，一下子秒殺，大受好評，今天日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，下午試賣，市議員童子瑋餓了一天，就為了這一碗，他興奮的說，湯頭很棒，那塊肉更是極品，而且在很有日本味的委託行，就好像來到日本一樣。

風車拉麵下午把整輛車開進委託行，就停在童子瑋服務處前，下午開火開煮，碳火現烤肉片，香味四溢，事先熬好的湯頭，加上熱水，熱氣蒸騰，加上開唱的日語歌曲，濃濃日本風整個搬進委託行。

童子瑋說，他餓了一天，就為了這碗麵，這塊烤肉太好吃了，真是極品，在台灣的拉麵還真沒吃過，有碳燒的味道，他很喜歡吃拉麵，日本沖繩拉麵有一個很大的特色，鹹香鹹香。

委託行本來就有濃濃日本味，今天再把日本拉麵引進來，新舊交融，搭上燈光和氣氛，很有身在日本的感覺，晚上一定要來委託行，吃日本風車拉麵。

她再次把日本風車拉麵原汁原味搬來，29日晚上要在基隆最不怕風不怕雨的委託行，開賣100碗，當天下午5點，現場排隊拿號碼牌，預料會再掀起人潮。

「冬天來臨之前，要先用一碗拉麵擁抱自己！」在基隆和平島出生的畫家潘薇安penny，之前邀日本風車拉麵到基隆和平島開賣，一下子秒殺，大受好評，許多人追著她問，何時還要再辦活動。

潘薇安說，這次他們要在基隆最不怕風不怕雨的地方，基隆委託行，吃拉麵聽音樂。這次只有29日一個晚上，現場抽好碼牌，早點下班、或事先請假來排隊，5點開始現場排隊拿號碼牌。大家在廣場吃+聽音樂，拉麵加小菜，每人250元。

怎麼會想辦在委託行？潘薇安說，她想到基隆的冬天需要更溫暖的活動，但戶外場地很容易限制，不是太熱就是太冷，她有一天到委託行，哇，這是一個在冬天很適合基隆辦活動的地方，有雨棚不怕淋到雨，也把委託行在地文化再次重現，他們在企畫時覺得這是很棒的點。

日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就...
日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就為了這一碗，他興奮的說，湯頭很棒，那塊肉更是極品。記者吳淑君／攝影
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日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就...
日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就為了這一碗，他興奮的說，湯頭很棒，那塊肉更是極品。記者吳淑君／攝影
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日本風車拉麵又來了。記者吳淑君／攝影
日本風車拉麵又來了。記者吳淑君／攝影
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日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就...
日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就為了這一碗，他興奮的說，湯頭很棒，那塊肉更是極品。記者吳淑君／攝影
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日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就為了這一碗，他興奮的說，湯頭很棒，那塊肉更是極品。記者吳淑君／攝影
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日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就為了這一碗，他興奮的說，湯頭很棒，那塊肉更是極品。記者吳淑君／攝影
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日本風車拉麵又來了，晚上5點開始要在委託行開賣100碗，市議員童子瑋餓了一天，就為了這一碗，他興奮的說，湯頭很棒，那塊肉更是極品。記者吳淑君／攝影
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拉麵基隆童子瑋

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