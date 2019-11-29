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爭取新市政大樓千萬規畫費過關 林右昌：拚任內動工

2019-11-29 14:59聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市政府計畫改建新市政大樓，編列1250萬元規畫費預算，日前審查時因多數議員對地點有質疑，預算被提大會，將在下周下審議。市長林右昌今天對外說明，指全台只剩基隆市政府大樓沒有改建，舊公車修理場是目前評估最適合的地點，工程經費36.5億元，他盡最大能力向議會爭取，拚在他任內動工。

市府編列新市政大樓委託工程專業管理服務案600萬元，及委託規劃設計、監造費650萬元，合計1250萬元預算，日前審查時，多數議員並不反對蓋新市政大樓，但對地點仍有爭議，有議員認為舊公車修理廠地非常好，就在基隆港東岸中正路，面對海景第一排，應做為商業區地盡其用，才能創造更大的利潤，做為市政大樓辦公之用可惜。

林右昌今天向媒體說明，近5年來完成了多個里程碑，如東岸複合式商場是第一個里程碑，5年他做了20年的事，目前幾個重大的計畫都在進行中，新的市府大樓更是重要的建設案，他會努力爭取議會的支持，期待獲得議會的共識，並且拚在他任內動工。

被問到1千多萬元的規畫費，能否在下周一的大會獲得議會通過？林右昌說，他會盡最大努力。新市府如能在他任內動工，就很厲害了。未來總是要蓋的，但越多拖1年就越多幾千萬元，去年評估興建費35億多元，今年已增加到36.5億元。

林右昌表示，全台目前只有基隆市府未改建，現址辦公廳舍不足，各處室分散各地，不利民眾洽公及市政運作。新市政大樓興建案從民國93年前市長許財利任內就開始推動，召開多次會議，及編列委託辦理規畫費用，歷經多年及多方意見，共提出9處地點進行評估，最後以舊公車修理廠址最適合，土地屬市府所有，樓地板面積1萬6千坪，工程總經費估36億5千萬元。

林右昌指出，爭取中央補助聯合辦公大樓興建經費，依補助比率為52%，最高有10億元，將來配合智慧城市管理趨勢，交控中心、資訊中心及防災資訊整合也會爭取中央挹注。

自有財源部分，林右昌說，多項新建工程完工、市有財產活化利用，如城際轉運站、東岸、信義國小及中興國小停車場、大基隆歷史場景等多項都將以促參辦理，預估年增1億元收入。若獲中央補助10億元，中央補助再加自籌財源，若還有不足，採債務舉借彌平，舉債分6年償還，也會視整體財務收支調整。

基隆新市政大樓千萬規畫費下周審，林右昌：拚任內動工。記者游明煌／攝影
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基隆新市政大樓千萬規畫費下周審，林右昌：拚任內動工。記者游明煌／攝影
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基隆新市政大樓千萬規畫費下周審，林右昌：拚任內動工。記者游明煌／攝影
基隆新市政大樓千萬規畫費下周審，林右昌：拚任內動工。記者游明煌／攝影
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林右昌基隆港政大

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