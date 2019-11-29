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台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東立委陳瑩今天從台北搭太魯閣號回台東，車上遇到1位沒位子坐的孕婦，主動讓位後，自己移置車門旁席地而坐，她把這段過程PO在個人臉書，引起網友稱讚：「人美心美」。陳瑩客氣的表示，「誰看到孕婦，都會主動讓位啦」。

陳瑩個人臉書寫道：今天從台北上火車，有一個看起來已經快要臨盆的孕婦上車沒有位子，等了一會兒也沒人要讓位，我問他要去哪裡，他說要到台東，我請她坐我的位子，她還很客氣地說不用，後來我堅持要她坐我的位子。

我拖著行李到兩車連結的地方坐在地板上，後來列車長經過，我請列車長幫那位孕婦找位子。旁邊有一位媽媽聽到我和列車長的對話，得知我是讓位才沒有位子坐，她轉過頭來跟我說「有量才有福」。

細聊之下才知道，在旁邊一起坐在地板上的女兒是領有殘障手冊。但是他仍然很樂觀地拿起袋子裡面的肯德基要請我吃，我說：「謝謝，我吃飽了。」他又立刻拿出可樂説：「不然請你喝飲料。」此時列車長走過來說有找到位子，我索性就請那位媽媽帶著孩子過去坐了。

這位媽媽很客氣的對我說：「我跟我女兒兩個人輪流坐一個位子就好，另外一個給你坐。」我告訴他：「你必須跟你女兒坐在一起，因為你要照顧她。」我們互相不認識對方，但是卻很開心地留下可愛的照片。雖然太魯閣號搖晃得很厲害，頭也很暈，但是這位媽媽的話給我很多的力量。

陳瑩把這段過程貼文在個人臉書後，引起網友稱讚「台灣最美的風景」、「好棒！我也是都會把位置讓給需要座位的人耶」、「好有愛心喔！有愛最美」、「委員人美心美」。陳瑩表示，自己也是為人母，知道孕婦的不便，誰看到孕婦，都會主動讓位啦！她相信社會處處有愛。

民進黨立委陳瑩今天從台北搭太魯閣號回台東，車上遇到1位沒位子坐的孕婦，主動讓位後...
民進黨立委陳瑩今天從台北搭太魯閣號回台東，車上遇到1位沒位子坐的孕婦，主動讓位後，自己移置車門旁席地而坐，她把這段過程PO在個人臉書，引起網友稱讚。圖／翻攝自陳瑩臉書
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孕婦陳瑩列車

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