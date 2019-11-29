基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆港將打造成為郵輪轉運中心，但周邊建築物卻十分老舊，位中正路上的「永隆大樓」，屋齡40多年，外牆髒汙老舊，白色磁傳變色，管委會經過9年時間和住戶溝通、提計畫推動「都更拉皮」整建，獲內政部營建署同意補助651萬元、自籌741萬餘元，今天下午正式動工。市長林右昌說，這是基隆市第一個獲中央補助執行件，但走了9年真的太久了。

永隆管委會主委林瑞清說，終於有獲中央補助651萬元，是基隆市有史以來第一件，希望完成後有新的面貌。

林右昌說，經過這麼多年的努力，永隆大廈將有新的面貌，這一點要恭喜所有住戶及主委的努力，真的是很不容易的事，但全案走都更的程序，時間拉得非常長，走了9年太長也太久了，9年小一開始都要國三了。

林右昌表示，都更程序有很多限制，這也就是為何市府在這個會期提景觀自制條例，制定補助辦法讓住戶能夠更方便獲得政府的補助，只要政府有補助，民眾就有誘因，很重要的是機制要建立起來。

立委蔡適應說，整個過程相當的辛苦，要溝通許許多多的住戶，非常不容易，希望動工時多注意，解決住戶的疑慮。

位基隆市政府旁中正路的永隆大樓，面對基隆港東岸是臨港第一排，地理位置相當好，共有73住戶，屋齡43年，但原本外牆白色馬賽克磁磚因長時間風吹雨打髒汙變色，有不少都還已破損，甚至還有不少住戶有裝鐵窗，正面外觀有大片黑色汙痕，白色牆面變黃又變黑。

永隆大廈管委會依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」，向內政部營建署申請都市更新整建維護工程，但前前後後的程序及溝通「走」了9年的時間，十分不容易。市府說，管委會自2010年開始爭取都更補助，替建物外觀做拉皮整修，但因住戶與原本委託建築師意見不一，後來更換為恩果建築師事務所。