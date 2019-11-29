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熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困

2019-11-29 13:27聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

昨天中午1名foodpanda熊貓外送員為了看海，疑因太近高潮線，差點被海浪捲走...
昨天中午1名foodpanda熊貓外送員為了看海，疑因太近高潮線，差點被海浪捲走，人車受困海灘上，幸熱心陳姓蓮藕攤商熱心協助脫困。圖／陳姓攤商提供
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昨天中午1名foodpanda熊貓外送員為了看海，疑因太近高潮線，差點被海浪捲走，人車受困在台東縣太麻里郷三和海灘上，人及車被海浪打到，遠從南投來台東糖廠市集擺攤的陳姓蓮藕粉攤商剛好路過發現，他趕忙協助受困熊貓外送員將機車抬到海浪打不到沙灘上，助「粉紅熊貓」脫困。

陳姓蓮藕攤商今天表示，昨天他開著貨車與太太從南投來台東糖廠市集擺攤到12月1日，中午經過南迴公路三和路段，遠遠看到三和海灘上好像有人在釣魚，心想先停車休息，看看海，順便看看釣客有什麼收穫，但走近海灘竟看到這名外送員受困海灘上，海浪不斷打來，人及車被海浪打到，外送員牽扶著機車，動彈不得，他急忙上前幫忙，與這名外送員合力將機車抬到海浪打不到的沙灘上。

foodpanda熊貓（富胖達）外送台東縣營業據點尚在籌備中，卻有外送員人與機車受困三和海灘上，引人議論。

陳姓蓮藕攤商說，沒多問這名年約廿幾歲的熊貓外送員，幫外送員脫困後，他就離開，只知年輕外送員被公司從西部派來台東營業據點支援，年輕外送員昨天上午剛好路過三和海邊，因想看海，就騎著機車到海邊，可能因為太近海水高潮線才受困，不知外送員受困多久。

陳姓蓮藕攤商表示，昨天中午路過太麻里三程意外發現有粉紅熊貓受困海灘上。記者羅紹平...
陳姓蓮藕攤商表示，昨天中午路過太麻里三程意外發現有粉紅熊貓受困海灘上。記者羅紹平／攝影
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外送員台東foodpanda

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