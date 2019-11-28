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基隆10特色餐廳推15道山藥創意料理 拚巧思吸遊客品嘗

2019-11-28 20:28聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市政府為推廣基隆山藥給更多消費者認識與品嘗，特別與基隆在地餐飲業者合作，今天舉行成果發表會，基隆在地餐廳10家業者特別針對山藥創意料理進行發表，一共開發出15道料理，各具巧思，希望遊客可以到店品嘗創意料理。

市府今天下午在文化中心舉辦餐飲媒合成果發表會，10業者及山藥創意料理，包括朋廚食品的山藥鹹派、山藥明太子丹麥與山藥生乳捲；初沐咖啡的紫藥相思；雞郎隊的雞郎特製炸山藥；苓蘭生態農園的白玉牛肉套餐；狸小路燒肉的山葵風味拌山藥、炙燒板腱佐基隆原生山藥；海棠春的山藥小油條、山藥小油條佐溫麻辣、海棠菊花山藥；八斗邀餐廳的偶想藥泥火鍋組；Gong Yu(共寓生活)的瑪沙拉D山藥特製沙拉、藥泥下地芋；食考房的山藥泥角造；美崎牛本店的石垣島和牛三明治。

基隆農友種植的基隆山藥已略具規模，目前有12位農友參與種植基隆山藥，農友李文良、闕進益、陳兩成、陳俊龍與陳瑞東在現場親身說明。目前基隆市種植的山藥主要有基隆山藥與白雪玉兩個品種，基隆山藥種植面積目前約2.5公頃, 產量約為2.5萬公斤，白雪玉目前種植面積2.5公頃，產量約為5萬公斤，基隆市的山藥產業發展成長中，已具備提供市場所需山藥之能力。

成果發表中，瑪陵休閒農業區也將推出專屬的樂活體驗票劵，整合休區資源及特色吸引外地遊客前來。瑪陵樂活體驗票劵是經由基隆市府輔導下的產物，也是瑪陵休閒農業區首次以票劵的形式對外販售，票劵結合休區各農場的資源共同打造最多元豐富的行程，再藉由行銷活動推廣，更能活化當地產業，吸引觀光客前來。體驗票劵每張299元，為每家參與的農場特別設計的組合，12月1日在參與本活動的各農場開賣，限量2000張。

基隆市政府產發處長林青海，近年來市府致力於基隆農村產業與觀光產業的推廣，特別注重瑪陵地區農村的及休閒農業的輔導，基隆瑪陵區域是個非常適合親子家庭旅遊的地方，包含農事體驗、歷史導覽、餐廳美食各個項目都是豐富且有趣。未來市府也會持續投入資源，舉辦更多相關的活動，甚至未來山海能夠結合，共同打造更多元化的基隆觀光產業。詳細內容可參考基隆市產發處網站。

基隆10家特色店推15道山藥創意料理，各有巧思吸遊客。記者游明煌／攝影
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基隆10家特色店推15道山藥創意料理，各有巧思吸遊客。記者游明煌／攝影
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基隆10家特色店推15道山藥創意料理，各有巧思吸遊客。記者游明煌／攝影
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基隆創意料理火鍋

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