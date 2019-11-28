花蓮悅農協盟創6級產業鏈 「販賣新鮮感」吸引顧客

2019-11-28 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮在地近60戶有機農成立「悅農協盟」，首創在地「有機農產展銷平台樂活館」，將在地有機作物行銷出去，創造6級產業價值鏈。農糧署東區分署表示，生產者需對準市場需求，就不會出現產品過剩問題；學者蘇錦夥說，有機農業可藉由體驗達到銷售目的，「賣新鮮感」易讓顧客願意付費體驗。

悅農聯盟今天舉辦成果座談會，農糧署東區分署陳昌岑表示，台灣跟日本農業機構非常的相似，很多農業政策只是跟隨日本的目標，現在日本跟台灣一樣面臨到少子化、外食文化等，產生稻米生產過剩的問題。曾在一本書裡面提到一個農場主人，他們覺得沒有所謂稻米過剩問題，重點是只要生產出消費者要的東西，就沒有產品過剩的問題。

現在其實整個消費跟生活型態改變，外食族愈來愈多，可能一些業務用的產品或需求量慢慢增加，明年的目標就是要市場導向，回過頭來看生產鏈要如何改善，農糧署很願意協助大家，有困難的部分再從行政面或相關單位來做協助。

6級產業創新價值達人蘇錦夥提出「體驗業」概念，他以「摸蜆仔兼洗褲」為例子，小朋友跟著父母體驗摸蜆樂趣，形成美好回憶，建議要將職場進化成劇場，農民可「販賣新鮮感」並扮演解說者角色，認為這是台灣農業需前進的方向。