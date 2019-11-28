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台東醫療雙喜！海端衛生所醫療升級 馬偕成為重急救醫院

2019-11-28 17:28聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東海端鄉衛生所科技醫療服務升級，由花蓮慈濟醫院與台東縣政府合作，結合電信業者，今天在海端鄉衛生所啟動「健康福祉科技整合平台照護」服務，未來，鄉親到衛生所就診或行動醫療車巡診，透過資訊平台，可遠距同步會診、開藥、病例追蹤，不必出遠門，就能享受大醫院醫療服務。

衛福部長陳時中、台東縣長饒慶鈴、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍及遠傳電信副總經理高煥元等人受邀出席啟動典禮；饒慶鈴表示，海端鄉衛生所，是繼成功衛生所、大武衛生所後，能同步遠距會診的衛生單位，這對幅遠遼闊的台東來說是一大福音，減少鄉親看診舟車勞頓。

「健康福祉科技整合平台照護」服務，除衛生所本身定點式的遠距會診，配備行動設備的巡迴醫療車，也能像醫院診間，民眾只要帶著健保卡現場掛號，醫務人員便立刻可以連線進入花蓮慈濟醫院的醫療資訊系統，調出電子病歷，現場紀錄、問診及開方等服務功能，同時可進行公共衛教和慢性病患追蹤管理。

台東縣衛生局表示，科技醫療整合平台照護服務，大大提升偏鄉醫療品質，民眾接受度也高，海端鄉衛生所是這次計畫的示範場域，希望透過更多醫療資源，逐步建置各鄉鎮衛生所的科技醫療整合平台，讓所有地區的鄉親可以獲得醫療在地化、照護社區化及救護即時化的健康照護。

另衛福部醫事司司長石崇良於活動中宣布，台東馬偕醫院已經通過108年度醫院緊急醫療能力分級重度急救責任醫院評定，成為花東地區除慈濟醫院外，第2家重度急救責任醫院，降低縣民因重症外轉至外縣市。

台東海端鄉衛生所今天啟動「健康福祉科技整合平台照護」服務，衛福部長陳時中（右）與...
台東海端鄉衛生所今天啟動「健康福祉科技整合平台照護」服務，衛福部長陳時中（右）與台東縣長饒慶鈴（左）共同出席啟動典禮。圖／台東縣政府提供
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台東海端鄉衛生所啟動「健康福祉科技整合平台照護」服務，透過資訊平台，可遠距同步會...
台東海端鄉衛生所啟動「健康福祉科技整合平台照護」服務，透過資訊平台，可遠距同步會診、開藥、病例追蹤。圖／台東縣政府提供
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衛生所台東慈濟

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