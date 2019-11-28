美食外送全副武裝變「熊貓」 網友歪樓：超可愛帽子哪買

2019-11-28 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市有一名Food Panda熊貓美食外送員，不僅頭戴熊貓安全帽，還有背一個超可愛的熊貓小包包，也有其他熊貓配件，可說是全副武裝，最近有不少市民在街頭看見，直呼「好敬業、好可愛」，但也有網友歪樓「這麼可愛的安全帽是要去哪裡買啊？」

杜姓民眾25日晚間9點多，在基隆市成功一路停等紅綠燈時，目擊一名Food Panda熊貓美食外送員，騎著外送機車在旁邊，令人好奇的是，這名外送員戴著一頂超可愛的白色熊貓安全帽，就是一隻真熊貓在街頭一樣，好可愛。

杜姓民眾表示「做什麼行業都要專業與熱忱，敬佩」，當時是在停紅綠燈驚鴻一瞥，看到外送員身上好像還有其他熊貓配件，但看不太清楚是男或女。他把照片貼在臉書社群「基隆人大小事」，引發網友熱議，不少人都說「好敬業」。

有網友說，這個外送員他在愛三路有看到，當下就覺得他好可愛，但「這安全帽是要去哪裡買啊？」

另有網友留言，也有遇過她，她還有背一個超可愛的熊貓小包包，親切又可愛。