漫慢小鎮音樂會 宜蘭慢活樂悠揚

2019-11-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



國立台灣交響樂團即將到宜蘭舉辦「漫慢小鎮音樂會」，地點在宜蘭市運動公園戶外廣場，爭取這項活動演出的立委陳歐珀與市長江聰淵今天舉行記者會，歡迎大家在12月7日下午6點聆聽這場國家級表演，前500名到場贈送環保洗衣粉。

交通部觀光局今年選出經典小鎮，宜蘭縣共有頭城鎮及宜蘭市獲選，立委陳歐珀邀請觀光局及宜蘭市公所今天舉辦「2019漫慢小鎮音樂會」記者會。歡光局表示，為推廣台灣各鄉鎮的小鎮特色及文化，觀光局與國立臺灣交響樂團合作給合熱門經典小鎮，陸續辦理「2019漫慢小鎮音樂會」，讓國家級的交響樂聲帶領旅客進到各特色小鎮中，體驗觀光、文化與音樂所激盪出的絕美行程，將來會錄製音樂會影片，把小鎮特色推廣到全世界。

江聰淵表示，感謝立委陳歐珀爭取及觀光局幫忙，讓宜蘭人能享受這場國際級音樂演奏會；宜蘭市是藝文團體最多的地方，經由「漫慢小鎮音樂會」讓宜蘭樂聲繚繞，並讓音樂文化向下扎根。

音樂文化與觀光旅遊是最好的結合，觀光時如果能有一場音樂會，將使旅遊品質更加美好，國立台灣交響樂團表示，這次帶來80人的樂團演出，其中有旅歐的青年音樂家、旅法聲樂家，金曲獎原住民歌手等，值得欣賞。