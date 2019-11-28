八斗子漁港漁船大爆滿停到8排 漁會爭取建突堤增席位

2019-11-28 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆區漁會反映，八斗子漁港因為港區穩定度高，除了港內漁船外，常有外籍漁港來避風、卸貨，最近有多白帶魚加上還有東北季風，會有1、2百艘漁船進港，今天就停了7、8排漁船，造成大爆滿，希望多興2個突堤增加席外。立委蔡適應今天上午前往區漁會了解漁民需求，蔡適應說，將會找漁業署補助相關費用，增加停泊席位。

目前八斗子漁港最大容量約320艘漁船，東北季風時期漁船泊位不足，會有1到200艘外籍漁船進港。漁會理事長游日興表示，八斗子漁港是北台灣重要的一級漁港，在天候不佳的時候，許多鄰近漁港漁船都會到八斗子避風，泊位不足除造成危險外，也造成漁民間的爭執，希望能再爭取港區內避風堤。

漁會總幹事陳文欽說，今天東北季風強浪也大，港內漁船就停了7、8排，會有危險性，船滿為患，很多外籍的漁船會來八斗子漁港卸貨、避風，經常大爆滿，應該增建突堤增加席位。

蔡適應說，漁船是漁民的生命，在天候不佳時一定要選擇停泊安全的港口，而在北台灣八斗子與正濱就是漁民的首選，天候不佳時常船滿為患，管理不易，漁業署曾以提升漁港靜穩度思考評估港內新設一條凸堤，但評估結果對靜穩效益不佳而重新再議。

蔡適應指將再請漁會提案，以港區內停泊席位不足再爭取補助新建避風堤。漁會初步評估，若以漁業署先前規畫的8千萬元經費，一條避風堤最多可增加40艘漁船的席位，他們希望能爭取多2條。

基隆區漁會也向蔡適應陳情，長期以來魚會為漁辦理漁民健保的相關作業，包括聯繫、代收、催收等業務，成本負擔龐大，希望健保署能增加補助郵電費用。蔡適應表示，漁會提供服務是簡政便民的措施，昨天已正式向健保署要求，簡政便民是政府的責任，成本應該由政府負擔。